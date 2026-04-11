دخل لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا المباراة في الدقيقة 84 ليحل محل جمال موسيالا خلال فوز بايرن ميونيخ 5-0 خارج أرضه على سانت باولي، ليخوض بذلك أول مباراة له في الدوري الألماني.
ترجمه
"لديه موهبة فذة": انتقال مفاجئ لبايرن ميونيخ يثير إعجاب ليون غوريتزكا بشدة
وبذلك يواصل ندياي نهج الاعتماد على اللاعبين الشباب في بايرن ميونيخ: فقد احتفل تسعة لاعبين من أكاديمية النادي بالفعل هذا الموسم بظهورهم الأول مع فريق بايرن ميونيخ الأول. صحيح أن ندياي لا يندرج ضمن فئة «اللاعبين من أكاديمية النادي»، حيث تم التعاقد معه في يناير الماضي قادمًا من نادي «غامبينوس ستارز أفريكا». ومع ذلك، فإن ما يلفت الانتباه هو حصول مراهق آخر على فرصته الأولى لإثبات نفسه في الفريق الأول.
"لقد تعرض للإصابة للأسف، ولولا ذلك لكان قد حصل على هذه الفرصة في وقت أبكر"، قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، عقب المباراة في هامبورغ. في الواقع، عانى ندياي من عدة إصابات خلال الأشهر الأربعة التي قضاها في ميونيخ. مؤخرًا، اضطر إلى التغيب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الغشاء المفصلي. لكن وفقًا لإيبرل، لم يظهر عليه أثر هذه الراحة القسرية في المرحلة الأخيرة من المباراة ضد سانت باولي: "دخل المباراة بشكل جيد جدًا. لم يبدُ عليه أي توتر".
- Getty Images Sport
غوريتزكا عن ندياي: "لقد قدم أداءً رائعاً اليوم"
كما أن ليون غوريتزكا يثني كثيرًا على زميله الجديد نسبيًا. وأشاد هداف بايرن ميونيخ الذي حطم الرقم القياسي هذا الموسم قائلاً: "لقد رأينا أنه يمتلك موهبة هائلة وأنه شاب طيب. إنه ممتن للغاية". ويرى أن إشراك اللاعبين الشباب بشكل متزايد هو أيضًا فضل للمدرب الرئيسي فينسنت كومباني: "هذا يدل على شجاعة المدرب. (...) لقد أدى مهمته بشكل رائع اليوم."
كانت فرص مشاركة ندياي يوم السبت جيدة بالفعل، فقد أجرى كومباني تغييرات جذرية في تشكيلته بين مباراتي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، حيث أجرى سبعة تغييرات ومنح العديد من النجوم البارزين فرصة للراحة.
وقد أشاد كومباني بالفعل في منتصف فبراير بموهبته الجديدة ندياي، عندما قال: "نحن سعداء بشخصيته. لقد أظهر أنه من بين المواهب التي نمتلكها في أكاديمية بايرن. الأمور تسير على ما يرام بالنسبة له."
لا يُسمح لبارا سابوكو ندياي باللعب في نادي بايرن ميونيخ إلا مع فريق الكبار
لا يزال مستقبل ندياي على المدى المتوسط والطويل في نادي بايرن ميونيخ غير واضح. في الوقت الحالي، يُسمح له باللعب فقط مع فريق بايرن ميونيخ الأول، حيث تمنع اللوائح اللاعب السنغالي من اكتساب الخبرة في المباريات مع فريق الاحتياط. ولا يزال عقده مع نادي «غامبينوس ستارز» ساريًا حتى عام 2027، في حين أن إعارته لبايرن ميونيخ تنتهي في الصيف.
بالمناسبة، كان ندياي أول لاعب يصل إلى ميونيخ عبر المشروع المشترك Red&Gold Football. قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، بعد فترة وجيزة من الانتقال المفاجئ في يناير: "بارا هو الآن أول من وصل حقًا إلى القمة. عليه فقط أن يتأقلم ويتعرف على كرة القدم الأوروبية." منذ يوم السبت، صعد خطوة أخرى إلى الأعلى وتعرف أكثر على كرة القدم الأوروبية.
تنتهي صلاحية هذه العقود مع نادي بايرن ميونيخ في عام 2026
اللاعب المركز العمر مانويل نوير حارس المرمى 40 عامًا سفين أولريش حارس المرمى 37 عامًا رافائيل جويريرو مدافع 32 عامًا ليون جوريتزكا لاعب وسط 31 عامًا