خاص | "مثل فينجر وريال مدريد" .. أسطورة آرسنال يرشح أرتيتا للعودة إلى برشلونة
ارتبط اسم فينجر بنادي ريال مدريد خلال فترة توليه تدريب أرسنال التي استمرت 22 عامًا
عندما قاد أرسين فينجر فريق «المدفعجية» إلى الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز، بما في ذلك الموسم الأسطوري «اللاهزيمة» في 2003-2004، كان يُعتبر على نطاق واسع أحد ألمع العقول التدريبية في عالم كرة القدم.
وليس من المستغرب أن تتجه الأنظار إليه بإعجاب بشكل منتظم. في مرحلة ما، لم يكن يمر موسم تقريبًا دون أن يرتبط اسم "البروفيسور" بانتقاله لتولي مسؤولية "الجالاكتيكوس" في ريال مدريد.
جرت محادثات مع "البلانكوس" بينما كان لا يزال متعاقداً مع آرسنال، لكن لم يتم إبرام أي صفقة، وأكمل فينجر 22 عاماً من الخدمة المخلصة مع آرسنال قبل أن يغادر في عام 2018. بعد ما يزيد قليلاً عن 18 شهراً، وبعد رحيل أوناي إيمري، تم تسليم زمام الأمور إلى أرتيتا في ديسمبر 2019.
وقد أمضى الآن ست سنوات و350 مباراة على رأس الفريق، حيث أشرف على عودة الهيمنة المحلية في موسم 2025-2026. ولا يزال هناك ثنائية بارزة في متناول اليد، حيث من المقرر أن يواجه "المدفعجية" باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو.
هل يستطيع برشلونة إقناع أرتيتا بالرحيل عن ملعب الإمارات؟
ينتهي عقد أرتيتا، في صيغته الحالية، في صيف عام 2027 فقط. وقد طُرحت فكرة تمديد العقد - حيث يتوقع الكثيرون أن يحذو ابن مدينة سان سيباستيان حذو فينجر بقضاء عقد كامل على مقاعد البدلاء - لكن هل قد يغريه عرض مغري من نادٍ آخر بالرحيل؟
ونظراً لعلاقاته الوثيقة ببرشلونة، فهل ينبغي أن يشكل عملاق الدوري الإسباني مصدر قلق لمسؤولي ملعب الإمارات؟ وعندما طُرح هذا السؤال على بارلور، قال عضو فريق "اللاهزيمة" - متحدثاً نيابة عن 10bet، لموقع GOAL: "أعتقد أن الأمر سيكون مشابهاً قليلاً لحالة أرسين فينجر. كانت هناك شائعات كثيرة عن انتقاله إلى ريال مدريد، لكنه كان رجلاً مخلصاً للغاية.
وقال: "كان يعرف ما يحاول تحقيقه في آرسنال؛ ربما بقي لفترة أطول من اللازم في النهاية، لكن في تلك المرحلة الحاسمة مع نقل الملاعب وما إلى ذلك... وأعتقد أن أرتيتا قد يكون مشابهًا. لا أعرف ما الذي يفكر فيه ميكيل أرتيتا. لا أعرف في أي نادٍ نشأ أو أي نادٍ كان يريد أن يديره - فأنت أحيانًا تكون لديك أحلام كمدرب - لذا إذا أتيحت له فرصة ولم يستطع رفضها، فسيتعين علينا الانتظار لنرى".
وأتبع: "لكنني ما زلت أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حتى يحقق آرسنال نجاحًا كبيرًا - ربما ليس بنفس نجاح مانشستر سيتي، لكن حتى ينافس على الألقاب في كل موسم - ويمكنه أن يكون جزءًا من ذلك وجزءًا من صنع التاريخ للنادي. أنا متأكد من أنه يريد القيام بذلك".
عقد جديد؟ ماذا قال أرتيتا عن مستقبله
وعندما سُئل أرتيتا مؤخرًا عن خططه للمستقبل البعيد، وهو الذي يظهر بحيوية على خط التماس ويفضل التركيز على الحاضر، قال: «لا يوجد أي مستجدات في هذا الشأن. ليس لدينا وقت لمناقشة ذلك الآن. تركيزنا منصب بالكامل على ما يتعين علينا القيام به من الآن وحتى نهاية الموسم. أنا ملتزم تمامًا وسعيد جدًا وأشعر أنني بخير. عائلتي بخير ولا يزال لدي الكثير من الطموحات مع هذا النادي، ونحن في وضع جيد في الوقت الحالي. هذه الوظيفة تتعلق بالحاضر وما تفعله في اليوم نفسه. عليك أن تبذل قصارى جهدك وتشعر أنك الشخص القادر على قيادة الفريق وإلهامه لتحقيق إنجازات عظيمة للنادي. وأنا أشعر بذلك، وآمل أن أشعر به طوال الأسبوع، وأن نحقق نتيجة رائعة في نهاية الموسم."
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان
استمتع آرسنال باحتفالات صاخبة يوم الأحد عند رفعه كأس الدوري الإنجليزي الممتاز عاليًا عقب فوزه في الجولة الأخيرة على كريستال بالاس. ومن المرجح أن تلك الاحتفالات - تمامًا مثل تلك التي رافقت نبأ تتويجه باللقب - استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.
لكن "المدفعجية" لم يسترخوا بعد، حيث يتعين عليهم إعادة توجيه أنظارهم نحو السعي لتحقيق أول لقب لهم في دوري أبطال أوروبا. ويستعد جيش من مشجعي "المدفعجية" للسفر إلى بودابست لخوض مواجهة قارية مع باريس سان جيرمان يوم السبت.