خاص | "مثل فينجر وريال مدريد" .. أسطورة آرسنال يرشح أرتيتا للعودة إلى برشلونة

عندما قاد أرسين فينجر فريق «المدفعجية» إلى الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز، بما في ذلك الموسم الأسطوري «اللاهزيمة» في 2003-2004، كان يُعتبر على نطاق واسع أحد ألمع العقول التدريبية في عالم كرة القدم.

وليس من المستغرب أن تتجه الأنظار إليه بإعجاب بشكل منتظم. في مرحلة ما، لم يكن يمر موسم تقريبًا دون أن يرتبط اسم "البروفيسور" بانتقاله لتولي مسؤولية "الجالاكتيكوس" في ريال مدريد.

جرت محادثات مع "البلانكوس" بينما كان لا يزال متعاقداً مع آرسنال، لكن لم يتم إبرام أي صفقة، وأكمل فينجر 22 عاماً من الخدمة المخلصة مع آرسنال قبل أن يغادر في عام 2018. بعد ما يزيد قليلاً عن 18 شهراً، وبعد رحيل أوناي إيمري، تم تسليم زمام الأمور إلى أرتيتا في ديسمبر 2019.

وقد أمضى الآن ست سنوات و350 مباراة على رأس الفريق، حيث أشرف على عودة الهيمنة المحلية في موسم 2025-2026. ولا يزال هناك ثنائية بارزة في متناول اليد، حيث من المقرر أن يواجه "المدفعجية" باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو.