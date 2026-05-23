Goal.com
مباشرالتذاكر
Live Scores, Stats, and the Latest News
MbappeGetty Images
علي رفعت

"لحظة صعبة للغاية".. كيليان مبابي يودع أحد "أفضل زملائه" في ريال مدريد برسالة مؤثرة!

انتقالات
ريال مدريد
الدوري الإسباني
كيليان مبابي
دافيد ألابا

أرسل كيليان مبابي رسالة مؤثرة للغاية إلى ديفيد ألابا عقب أنباء مغادرة المدافع المخضرم ريال مدريد هذا الصيف. ووصف النجم الفرنسي اللاعب الدولي النمساوي بأنه صديق مقرب وجزء أساسي من مسيرته في التكيف مع الحياة في العاصمة الإسبانية.

  • مبابي يتحدث عن علاقة خاصة

    لجأ مبابي إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه عقب تأكيد رحيل ألابا الوشيك عن ريال مدريد. لن يتم تجديد عقد اللاعب الدولي النمساوي الذي ينتهي قريبًا، مما يضع حدًا لحقبة حافلة بالنجاحات في البرنابيو شهدت فوزه بالعديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

    في منشور عاطفي على إنست[رام، أوضح مبابي مدى أهمية المدافع المخضرم بالنسبة له خلال الفترة التي قضياها معاً في إسبانيا. وكتب الفرنسي: "أخي، إنها لحظة صعبة للغاية أن أختتم هذا الفصل معك".

    • إعلان

  • من خصوم إلى أصدقاء حميمين

    تعود العلاقة بين مبابي وألابا إلى ما قبل فترة لعبهما معًا في ريال مدريد، حيث واجه كل منهما الآخر في مباريات أوروبية ودولية حاسمة. وتطرق مبابي إلى هذه المسيرة في كلمته التكريمية، مشيرًا إلى كيف تحولت العلاقة بينهما من منافسة إلى واحدة من أهم الروابط في مسيرته الاحترافية.

    وأضاف مبابي: "أنت لاعب رائع وشخص أفضل من ذلك. كنت منافساً عظيماً، ثم أصبحت أحد أفضل زملائي هنا، والآن أستطيع أن أقول إنك صديق منحته لي كرة القدم".

    An Instagram story screenshot shared by David Alaba (@davidalaba), reposting a message from Kylian Mbappé (@k.mbappe). The image shows Mbappé and Alaba embracing in a hug during a Real Madrid training session. Mbappé's overlaid text reads: "My brother, Such a difficult moment to close this chapter with you. You're a amazing player and even better as a person. You used to be a great rival, then became one of my best teammates here and now I can say that you are a friend that the football gave me. I wish you the best and will always support you in everything you do. Love you my D @davidalaba".Instagram Stories


  • ألابا يودع الفريق بعد موسم صعب

    يعاني اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من فترة صعبة منذ انتقاله من بايرن ميون\\\\خ بصفقة انتقال مجانية في عام 2021. ورغم أن ألابا سرعان ما فرض نفسه كلاعب أساسي في خط الدفاع، إلا أن موسمه الأول الناجح تلاه سلسلة من الإصابات المتكررة التي قلصت من وقت لعبه كل عام. ولم يشارك هذا الموسم سوى في 15 مباراة في جميع المسابقات، منها خمس مباريات فقط كلاعب أساسي.

  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ما الذي ينتظر ألابا؟

    يستعد ألابا، البالغ من العمر 33 عامًا، الآن لتقييم خياراته بشأن الفصل التالي من مسيرته المهنية عقب انتهاء كأس العالم. ونظرًا لسمعته كمدافع متعدد الاستخدامات وفائز متمرس، فمن المرجح أن يتلقى عروضًا من الدوريات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

    وتشير التكهنات الحالية إلى أن الانتقال إلى الدوري الإيطالي قد يكون وارداً، في حين يُعتقد أن فرصاً مربحة في الدوري الأمريكي لكرة القدم أو الدوري السعودي للمحترفين مطروحة أيضاً على الطاولة.