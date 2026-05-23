"لحظة صعبة للغاية".. كيليان مبابي يودع أحد "أفضل زملائه" في ريال مدريد برسالة مؤثرة!
مبابي يتحدث عن علاقة خاصة
لجأ مبابي إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه عقب تأكيد رحيل ألابا الوشيك عن ريال مدريد. لن يتم تجديد عقد اللاعب الدولي النمساوي الذي ينتهي قريبًا، مما يضع حدًا لحقبة حافلة بالنجاحات في البرنابيو شهدت فوزه بالعديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.
في منشور عاطفي على إنست[رام، أوضح مبابي مدى أهمية المدافع المخضرم بالنسبة له خلال الفترة التي قضياها معاً في إسبانيا. وكتب الفرنسي: "أخي، إنها لحظة صعبة للغاية أن أختتم هذا الفصل معك".
من خصوم إلى أصدقاء حميمين
تعود العلاقة بين مبابي وألابا إلى ما قبل فترة لعبهما معًا في ريال مدريد، حيث واجه كل منهما الآخر في مباريات أوروبية ودولية حاسمة. وتطرق مبابي إلى هذه المسيرة في كلمته التكريمية، مشيرًا إلى كيف تحولت العلاقة بينهما من منافسة إلى واحدة من أهم الروابط في مسيرته الاحترافية.
وأضاف مبابي: "أنت لاعب رائع وشخص أفضل من ذلك. كنت منافساً عظيماً، ثم أصبحت أحد أفضل زملائي هنا، والآن أستطيع أن أقول إنك صديق منحته لي كرة القدم".Instagram Stories
ألابا يودع الفريق بعد موسم صعب
يعاني اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من فترة صعبة منذ انتقاله من بايرن ميون\\\\خ بصفقة انتقال مجانية في عام 2021. ورغم أن ألابا سرعان ما فرض نفسه كلاعب أساسي في خط الدفاع، إلا أن موسمه الأول الناجح تلاه سلسلة من الإصابات المتكررة التي قلصت من وقت لعبه كل عام. ولم يشارك هذا الموسم سوى في 15 مباراة في جميع المسابقات، منها خمس مباريات فقط كلاعب أساسي.
ما الذي ينتظر ألابا؟
يستعد ألابا، البالغ من العمر 33 عامًا، الآن لتقييم خياراته بشأن الفصل التالي من مسيرته المهنية عقب انتهاء كأس العالم. ونظرًا لسمعته كمدافع متعدد الاستخدامات وفائز متمرس، فمن المرجح أن يتلقى عروضًا من الدوريات الكبرى في جميع أنحاء العالم.
وتشير التكهنات الحالية إلى أن الانتقال إلى الدوري الإيطالي قد يكون وارداً، في حين يُعتقد أن فرصاً مربحة في الدوري الأمريكي لكرة القدم أو الدوري السعودي للمحترفين مطروحة أيضاً على الطاولة.