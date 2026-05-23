"لحظة صعبة للغاية".. كيليان مبابي يودع أحد "أفضل زملائه" في ريال مدريد برسالة مؤثرة!

لجأ مبابي إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه عقب تأكيد رحيل ألابا الوشيك عن ريال مدريد. لن يتم تجديد عقد اللاعب الدولي النمساوي الذي ينتهي قريبًا، مما يضع حدًا لحقبة حافلة بالنجاحات في البرنابيو شهدت فوزه بالعديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.

في منشور عاطفي على إنست[رام، أوضح مبابي مدى أهمية المدافع المخضرم بالنسبة له خلال الفترة التي قضياها معاً في إسبانيا. وكتب الفرنسي: "أخي، إنها لحظة صعبة للغاية أن أختتم هذا الفصل معك".