وكما كشف ديفيد رايا، كاد أن ينضم إلى بطل ألمانيا. لكن الحارس الإسباني انتقل بدلاً من ذلك إلى نادي أرسنال، حيث أصبح أحد أفضل الحراس في إنجلترا.
ترجمه
"لحسن الحظ لم يحدث ذلك": حارس مرمى في الدوري الإنجليزي كان على وشك الانتقال إلى نادي بايرن ميونيخ
قال رايا لشبكة "سكاي سبورتس": "كنت على وشك الانتقال إلى نادٍ آخر، لكن لحسن الحظ لم يحدث ذلك، وفي النهاية قدم أرسنال عرضًا، فجئت إلى هنا"، مضيفًا: "أي نادٍ؟ كان نادي بايرن ميونيخ".
من خلال هذه التصريحات، يمكننا أن نستنتج الفترة الزمنية التي كان ذلك فيها. انتقل رايا في صيف 2023 إلى لندن في البداية على سبيل الإعارة من نادي برينتفورد. وبعد عام، دفع آرسنال مبلغًا قدره حوالي 32 مليون يورو إلى نادي برينتفورد.
- Getty
استقدم نادي بايرن ميونيخ دانيال بيريتز بدلاً من ديفيد رايا
في المقابل، استقطب بايرن ميونيخ في صيف 2023 خدمات دانيال بيريتز، الذي لم يخض سوى سبع مباريات في ميونيخ. ولذلك، انتقل اللاعب الإسرائيلي في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة إلى نادي هامبورغ، حيث خسر المنافسة الداخلية على مركز الحارس الأول أمام دانيال هوير فرنانديز. ولذلك، تم إنهاء صفقة الإعارة في فصل الشتاء.
ومنذ ذلك الحين، يحرس بيريتز مرمى نادي ساوثهامبتون، ويحتل مكاناً أساسياً في الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزية. وبحسب ما ورد، حصل نادي "القديسين" على خيار شراء بقيمة ثمانية ملايين يورو.
نادي بايرن ميونيخ وحراس المرمى الاحتياطيين العديدون: ماذا يفعل مانويل نوير؟
قبل انتقال بيريتز إلى ميونيخ، كان بايرن ميونيخ يعاني من مشاكل حقيقية في مركز حراسة المرمى. في نهاية عام 2022، تعرض مانويل نوير لكسر في الساق السفلية نتيجة حادث تزلج، مما أدى إلى غيابه لمدة عام كامل تقريبًا. لذلك، اضطر نادي ميونيخ في بداية عام 2023 إلى التعاقد مع بديل. جاء يان سومر من غلادباخ مقابل تسعة ملايين يورو - بهدف الفوز بدوري أبطال أوروبا أيضًا. وكما هو معروف، فشل هذا المخطط.
وبسبب اتفاق مسبق، لم يتم وضع أي عقبات أمام سومر، الذي كان يُنظر إليه دائماً بعين النقد في ميونيخ، للانتقال إلى إنتر ميلان بعد انتهاء النصف الثاني من الموسم. حتى عودة نوير، كان سفين أولريش هو الحارس الأساسي: خاض اللاعب المخضرم مباراة أخرى في الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن نهاية الأسبوع الماضي، وقدم أداءً موثوقًا، لكنه تعرض لإصابة أثناء المباراة. أصبح جوناس أوربيغ الآن البديل الأول لنوير، وقد تم ترشيحه للمنتخب الألماني من قبل المدرب يوليان ناجلسمان بفضل أدائه القوي.
في غضون ذلك، صعد رايا ليصبح الحارس الأول لأرسنال، ولديه حالياً فرص جيدة للفوز بأول ألقابه على مستوى الأندية. يتصدر الغانرز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويخوضون ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. يوم الأحد، سيخوضون المباراة النهائية في كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي. لا يزال رايا مرتبطاً بعقد ساري المفعول حتى عام 2028.
في المقابل، لا يزال مستقبل نوير مع بايرن ميونيخ مفتوحاً. لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ما إذا كان سيجدد عقده الذي ينتهي في الصيف أم أنه يسعى إلى إنهاء مسيرته. وقال المدير الرياضي كريستوف فرويند مؤخراً في هذا الصدد: "سنرى ما سيحدث في أبريل وأوائل مايو، عندما يعود إلى حراسة المرمى، وكيف سيشعر حينها، بما في ذلك في المباريات الإنجليزية." عندها سيتواصل نوير "معنا" و"سنجري محادثات معًا ونرى الاتجاه الذي يجب أن نسلكه".
ديفيد رايا: بيانات الأداء والإحصائيات مع نادي أرسنال
الألعاب 136 الأهداف التي استقبلتها 106 مباريات دون استقبال أهداف 60