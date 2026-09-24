"تلاعب واضح": لجنة تحكيم الكرة الذهبية تحبط يامال ومبابي .. ومجاملة نجم الريال تشغل غضب باريس!

وقبل كل شيء، فإن الشروط التي يتم من خلالها التصويت على الفائز بالكرة الذهبية، من خلال 100 عضو بلجنة التحكيم، بواقع صحفي واحد عن كل دولة، من الدول المئة في تصنيف الفيفا، تنطوي على الآتي..

1- الأداء الفردي، والشخصية الحاسمة والمؤثرة.

2- الأداء الجماعي والسجل الحافل.

3- النزاهة واللعب النظيف.

ورغم ذلك، فإن الشرط الثالث هو الأكثر جدلًا، بسبب ما تشهده الساحة الرياضية من محاولة لدى بعض اللاعبين للتأثير على وسائل الإعلام، من أجل الترويج لأنفسهم.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "لو باريزيان"، بعد التواصل مع عدد من أعضاء لجنة التحكيم، إلى حديث الجزائري يزيد وهيب، والذي قال "أنا عضو في اللجنة منذ عام 2007، ويجب أن أقول إننا شهدنا خلال آخر سنتين، حملات انتخابية لم نرَ مثلها من قبل، فكل هذه المقابلات والتعليقات، ليست أكثر من محاولة لتشتيت الانتباه، ولكنها لا تؤثر على تصويتي. نحن نتابع هذه الأحداث عن بعد، لا أستطيع التحدث نيابة عن زملائي، ولكني أعتقد أن كل ذلك يجب ألا يؤثر على تصويتهم، والأمر في النهاية متعلق بالضمير".