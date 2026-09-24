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Yamal MbappeGetty Images
محمود خالد

"تلاعب واضح": لجنة تحكيم الكرة الذهبية تحبط يامال ومبابي .. ومجاملة نجم الريال تشغل غضب باريس!

الكرة الذهبية
لامين يامال
كيليان مبابي
برشلونة
ريال مدريد
بايرن ميونخ
هاري كين

رسالة حاسمة وسط صراع نجمي برشلونة وريال مدريد..

وسط الصراع الدائر بين نجوم العالم، وحديث كل لاعب حول استحقاقه للكرة الذهبية، في الحفل الذي سيُقام في 26 أكتوبر الجاري، وخاصة لامين يامال وكيليان مبابي، ثنائي برشلونة وريال مدريد، جاءت تصريحات مفاجئة من داخل "المطبخ"، في ظل اعترافات من أعضاء لجنة تحكيم "البالون دور".

ومع قرب الحفل الذي سيقام في لندن، اشتدت حدة الصراع بين النجوم على الجائزة الفردية الأغلى في تاريخ كرة القدم؛ في ظل أنباء حول تركيز باريس سان جيرمان، على توجيه حملته الدعائية للثنائي عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا، ومساندة قطبي الكلاسيكو الإسباني ليامال ومبابي، وكذلك دفاع بايرن ميونخ عن حقوق هاري كين، بالإضافة إلى حديث فابيان رويز، نجم باريس، عن استحقاقه للجائزة، كونه الأكثر تتويجًا بالألقاب خلال عام 2026.

  • ماذا قال أعضاء لجنة التحكيم؟

    وقبل كل شيء، فإن الشروط التي يتم من خلالها التصويت على الفائز بالكرة الذهبية، من خلال 100 عضو بلجنة التحكيم، بواقع صحفي واحد عن كل دولة، من الدول المئة في تصنيف الفيفا، تنطوي على الآتي..

    1- الأداء الفردي، والشخصية الحاسمة والمؤثرة.

    2- الأداء الجماعي والسجل الحافل.

    3- النزاهة واللعب النظيف.

    ورغم ذلك، فإن الشرط الثالث هو الأكثر جدلًا، بسبب ما تشهده الساحة الرياضية من محاولة لدى بعض اللاعبين للتأثير على وسائل الإعلام، من أجل الترويج لأنفسهم.

    وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "لو باريزيان"، بعد التواصل مع عدد من أعضاء لجنة التحكيم، إلى حديث الجزائري يزيد وهيب، والذي قال "أنا عضو في اللجنة منذ عام 2007، ويجب أن أقول إننا شهدنا خلال آخر سنتين، حملات انتخابية لم نرَ مثلها من قبل، فكل هذه المقابلات والتعليقات، ليست أكثر من محاولة لتشتيت الانتباه، ولكنها لا تؤثر على تصويتي. نحن نتابع هذه الأحداث عن بعد، لا أستطيع التحدث نيابة عن زملائي، ولكني أعتقد أن كل ذلك يجب ألا يؤثر على تصويتهم، والأمر في النهاية متعلق بالضمير".

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  • "تلاعب واضح"

    من جانبه، قال السويدي أندريس بنجتسون، إن الحملات الدائرة لا تؤثر عليه إطلاقًا، ولكن ليس مستحيلًا أن تؤثر على بعض المصوّتين، مضيفًا "لو كنت مترددًا بين لاعبين، لربما رجّحت بعض الإحصائيات أو الحجج كفة أحدهما، ولكن هذا لن يحدث إلا إذا لم أكن قد فكرت مليًّا قبل الإدلاء بصوتي".

    وفي هذا السياق، قال رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" السابق، باسكال فيري، "أعضاء لجنة التحكيم ليسوا ساذجين، لديهم الخبرة والضمير الكافيان للحكم على اللاعب وتقييمه دون الحاجة لسماع عبارة "أنا الأفضل" عشرة أو خمس عشرة مرة.

    وتابع "عندما أقول إن الفائز بالكرة الذهبية قد يضيع وسط ضجيج الإعلام، فأنا أعني ذلك عندما يهيمن بشكل فج، على الحديث، ويعطي أعضاء لجنة التحكيم انطباعًا بأنهم يتعرضون لضغوط. هذه الضجة التي يدبّرها البعض قد تزعج المصوّتين في نهاية المطاف، لأنها تلاعب واضح.

    وأشارت الصحيفة إلى أن مكاتب المراهنات قلصت فرص مبابي ويامال، الأكثر صخبًا في الإعلام، لصالح هاري كين الأكثر هدوءًا.

  • غضب باريس سان جيرمان

    من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "لو باريزيان" أيضًا عن وجود حالة استياء داخل باريس سان جيرمان، والذي سمح لمجلة "فرانس فوتبول"، الجهة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية، بإجراء مقابلة مع الثلاثي فابيان رويز وكفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي، ضمن تغطيتها للجائزة.

    وجاء الغضب الباريسي بعد علم المسؤولين بأن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، كان له الحضور الأكثر في محتوى المجلة، على الرغم من إجراء المجلة الفرنسية لمقابلات مع ثلاثة لاعبين من بطل أوروبا.

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