لجأ فينسنت كومباني إلى حارس المرمى الثالث بعد أن رفض بايرن ميونيخ المخاطرة بمانويل نوير عقب إصابة جوناس أوربيغ بارتجاج في المخ

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة يوم الجمعة، أوضح كومباني أنه لن يغامر بلياقة قائد فريقه. وأصر كومباني على أنهم لن يخاطروا بوضع نوير في التشكيلة الأساسية، مضيفًا أن بايرن "لا يريد أن يضع أي ضغط عليه".

وفيما يتعلق بقرار إشراك أولريش في المباراة ضد ليفركوزن، أعرب المدير الفني عن ثقته الكاملة في اللاعب المخضرم: "شخصية مستقرة، ولديه خبرة كبيرة. لا يوجد أي ضغط على أولي. لقد كان دائماً على مستوى التوقعات في التدريبات. الأمر لا يتعلق بأولي، بل بأداء الفريق".

وقال المدير الرياضي ماكس إيبرل: "لم نتردد ولو لثانية واحدة. نحن نعلم أنه سيؤدي بنفس المستوى الجيد مثل الاثنين الآخرين".