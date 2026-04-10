"لا يوجد حل آخر": يُنصح نادي بوروسيا دورتموند باتخاذ إجراءات صارمة تجاه نيكو شلوتربيك

وكان لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مشاركات المنتخب الوطني، قد أفاد مؤخرًا بأن المدافع يريد "بشدة" أن يتضمن عقده الجديد بندًا يتيح له الانسحاب في الصيف المقبل، في حال توقيعه، حتى يتمكن من الظهور في الأضواء خلال كأس العالم.

وقال ماتيوس: "حتى يحصل في النهاية على فرصة للانتقال إلى نادٍ أكبر – مع تقدير ربما يكون أعلى مما يحصل عليه في دورتموند".

ينتهي عقد شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند في نهاية الموسم. منذ أشهر، يسعى الفريق الأصفر والأسود إلى تجديد العقد، دون جدوى حتى الآن. في الأيام الماضية، عاد الموضوع ليحتل الصدارة مرة أخرى، عندما نفى المدافع الداخلي وجود اتفاق وشيك بعد المباراة الدولية التي خاضها المنتخب الألماني ضد غانا. وأشار في هذا الصدد، من بين أمور أخرى، إلى أنه تفاوض لفترة طويلة مع المدير الرياضي السابق لـ BVB سيباستيان كيل، ولكنه الآن مضطر للتحدث مع خليفته أولي بوك.