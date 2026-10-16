وفقًا لما ذكرته ذا صن، عاش أنتوني حادثة صادمة للغاية مساء الأربعاء. فبينما كان الجناح يصنع هدفًا لكوتشو هيرنانديز ليساعد بيتيس في إتمام فوزه بنتيجة 3-2 بعد تأخره أمام بورتو على ملعب لا كارتوخا، كان مجرمون يقتحمون منزله.

وقد عبّر اللاعب صاحب الـ26 عامًا، الذي انتقل إلى بيتيس بشكل نهائي بعد فترة إعارة أولية من مانشستر يونايتد، عن حزنه الشديد عبر إنستجرام. وأكد أنه على الرغم من سرقة ممتلكات مادية، فإن قلقه الأكبر يبقى منصبًا على الأثر النفسي الدائم الذي تركه هذا الاقتحام الصادم على أحبائه الذين أصابهم الذعر.