AFP
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"لا يوجد أغلى من عائلتي".. أنتوني يكشف سرقة منزله أثناء مباراة دوري الأبطال!
اقتحام منزل أنتوني خلال المباراة
وفقًا لما ذكرته ذا صن، عاش أنتوني حادثة صادمة للغاية مساء الأربعاء. فبينما كان الجناح يصنع هدفًا لكوتشو هيرنانديز ليساعد بيتيس في إتمام فوزه بنتيجة 3-2 بعد تأخره أمام بورتو على ملعب لا كارتوخا، كان مجرمون يقتحمون منزله.
وقد عبّر اللاعب صاحب الـ26 عامًا، الذي انتقل إلى بيتيس بشكل نهائي بعد فترة إعارة أولية من مانشستر يونايتد، عن حزنه الشديد عبر إنستجرام. وأكد أنه على الرغم من سرقة ممتلكات مادية، فإن قلقه الأكبر يبقى منصبًا على الأثر النفسي الدائم الذي تركه هذا الاقتحام الصادم على أحبائه الذين أصابهم الذعر.
- AFP
تصريح عاطفي من اللاعب الجناح
نشر أنتوني رسالة مطولة مليئة بالمشاعر تحدث فيها عن الألم الذي سببه له الحادث. وكتب أنتوني في خاصية "ستوري" على حسابه في إنستجرام: "اليوم، أريد أن أتحدث عن شيء جعلني حزينًا وغاضبًا للغاية".
وأضاف: "ما كان من المفترض أن يكون ليلة جميلة انتهى بالغضب والإحباط. لقد تعرض منزلي للسرقة. من الصعب وصف الشعور بأن منزلك قد تم اقتحامه. كل ما عملنا بجد من أجله ووضعنا فيه كل قلوبنا للحصول عليه أخذه شخص لا يعلم شيئًا عن حجم المشقة التي مررنا بها للوصول إليه".
سلامة العائلة تبقى الأولوية
وأكد اللاعب الدولي البرازيلي أن ثروته الحقيقية تكمن في عائلته، لا في الممتلكات المسروقة. وأضاف أنتوني: "الأمر الأكثر إثارة للغضب ليس فقدان الممتلكات فحسب، بل فقدان الإحساس بالأمان في المكان الذي يجب أن نشعر فيه بأقصى درجات الحماية، ورؤية القلق في عيون أفراد عائلتي. لكن بعد كل هذا، هناك أمر واحد يجعلني أكثر يقيناً: في هذا العالم، لا توجد ممتلكات أغلى من حياة عائلتي وسلامتها. [...] ما فُقد يمكننا أن نعود لكسبه. والجهد لن يتوقف".
- Getty Images Sport
ما هو المستقبل الذي ينتظر أنتوني وبيتيس؟
سيركز أنتوني الآن على دعم عائلته خلال هذه المحنة المؤلمة، في حين تواصل الشرطة تحقيقاتها في حادثة اقتحام المنزل. ويخوض بيتيس مباراة محلية حاسمة في نهاية هذا الأسبوع، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان الجناح سيحصل على إجازة لأسباب إنسانية للبقاء مع عائلته، أم أنه سيعود مباشرة للمشاركة مع الفريق الأول.
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