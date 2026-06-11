لا يهم حروب أهلية أو كؤوس عالمية: ريال مدريد يواصل "سياسته الغريبة".. وصفقة مورينيو ليست إلا حلقة جديدة!

بينما يعتقد الجميع أن بطولة كأس العالم 2026، هي "العرض الأكبر" على وجه الأرض؛ يخرج العملاق الإسباني ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، ليثبت العكس!.

نعم.. بالتزامن مع افتتاح بطولة كأس العالم 2026، مساء يوم الخميس "11 يونيو"؛ سرق بيان رسمي من ريال مدريد مع تحركات النادي السوقية، الأضواء من الجميع.

لكن.. فلتأخُذ نفسًا عزيزي القارئ، فهذا التوقيت لم يكن محض صدفة أبدًا؛ فهُناك لعبة تدار بإحكامٍ شديد، داخل أروقة النادي الملكي.

ويمتلك ريال مدريد تاريخًا طويلًا، فيما يُمكن تسميته بـ"السرقات الإعلامية"؛ التي تربك حسابات المنتخبات والاتحادات الدولية، بالتزامن مع الأحداث الكبرى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، تحركات ريال مدريد بالتزامن مع افتتاح كأس العالم 2026؛ بالإضافة للتطرق إلى كواليس سياسة النادي "الغريبة"، في اختيار توقيتات صفقاته وقراراته المدوية..