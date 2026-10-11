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"لا يهمني".. ماريسكا يتجاهل إدانة مانشستر سيتي ويرد على ليفربول: نصنع ضجيجنا الخاص!
تجاهل الضجيج
سحق مانشستر سيتي ليفربول على أرضية ملعب أنفيلد، ليقدّم بيانًا قويًا في أول مباراة له بعد إدانته بانتهاك 115 من اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. وكان ماريسكا في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز، إذ تجاهل الجدل المحيط بالفريق.
وعلى الرغم من مواجهته جمهورًا معاديًا وصف الفريق بالغشاشين، أكد ماريسكا أن على الفريق التركيز على كرة القدم فقط. وقال ماريسكا: "الضجيج سيكون موجودًا دائمًا، لذا علينا أن نتعلم كيفية التعامل معه، لكن في الوقت نفسه علينا أن نحاول صناعة ضجيجنا الخاص، وهو الفوز بالمباريات، وهذا ما فعلناه اليوم".
- Getty Images Sport
جماهير متحدية والإدارة العليا
وبذلك حقق سيتي ستة انتصارات من أصل ستة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وقد حضر المباراة عدد من كبار المسؤولين في النادي، بينهم المدير التنفيذي فيران سوريانو والمدير الرياضي هوجو فيانا، وهي خطوة أشاد بها ماريسكا واعتبرها بالغة الأهمية.
وأوضح قائلًا: «نظرًا لأهمية المباراة، أمام ليفربول خارج الديار، في أنفيلد، أعتقد أنها فكرة جيدة من النادي أن نكون جميعًا متحدين. هذا التلاحم في هذه اللحظة هو ما نحتاج إليه». وشاطر إيرلينج هالاند مدربه الرأي، حيث قال: «من المهم أن نبقى أقوياء ذهنيًا، وأن نتكاتف، وأن نفعل ما يمكننا التأثير فيه، والأمر الذي يمكننا التحكم فيه هو أن نلعب كرة قدم جيدة وأن نقاتل معًا. هذا هو الشيء الوحيد الذي نستطيع فعله».
رفض الجدول الزمني للاستئناف
يواجه مانشستر سيتي عقوبات محتملة قاسية، تشمل خصم عدد كبير من النقاط أو حتى الاستبعاد، في حال فشل استئنافه ضد قرار اللجنة المستقلة.
لكن ماريسكا غير مهتم على الإطلاق بالمدة التي قد تستغرقها الإجراءات القانونية. وعندما سُئل عن الجدول الزمني للاستئناف، أجاب: "لا يمكنكم تصوّر مدى سعادتي. لا يهمّني الأمر". وأشار المدرب أيضًا إلى أن العداء الحالي من جماهير الفرق المنافسة قد يمنح النادي دفعة إضافية، وأضاف: "يمكن أن يخلق ذلك حالة من الترابط مع الجماهير. آمل أن نحتفل بالفوز. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا التركيز عليه".
- AFP
ما هو التالي لمانشستر سيتي؟
على مانشستر سيتي الآن مواصلة انطلاقته المثالية في الموسم، إذ يتصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد كامل من 18 نقطة. وسيحوّل إنزو ماريسكا وفريقه تركيزهم سريعًا إلى المواجهات الأوروبية المقبلة، في ظل استعدادهم لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لإسكات الضجيج المتواصل بمزيد من العروض القوية داخل الملعب.
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