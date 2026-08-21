من ضمنها كيسييه .. يوفنتوس يستهدف ثلاثي في ختام الميركاتو

إيكاتور، تشيليك، كولو موناني، ألايبيجوفيتش، لوكومي وفيكاريو، سوق الانتقالات الخاص بـيوفنتوس ينتهي عند هذا الحد. أو بالأحرى، تنتهي عند هذا الحد الموارد المتاحة أمام يوفنتوس، الذي سيتعين عليه تمويل أي صفقات أخرى ذاتيًا من الآن وحتى نهاية سوق الانتقالات بحسب "كالتشيو ميركاتو".

البيع أولًا ثم الشراء. وهناك ثلاثة مراكز يجب ملؤها بهذه الطريقة، بما في ذلك مركز الظهير مع عدة أسماء على القائمة، من كارلوس أوجوستو إلى هوجو بوينو بحسب لا جازيتا ديلو سبورت)، ومن كاريراس إلى بالدي، في انتظار رحيل كابال. لكن الصيد الكبير يتمثل في لاعب خط الوسط والمهاجم.