خسرت البرازيل، حاملة اللقب العالمية، المباراة الودية الأولى لها في عام كأس العالم أمام فرنسا بنتيجة 1-2. وأبدى المدرب كارلو أنشيلوتي تفاؤلاً رغم الأداء الضعيف للفريق في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. في المقابل، يتمنى العديد من المشجعين عودة النجم نيمار.
"لا يمكن لأي منتخب أن يستغني عنه": في البرازيل، يدور بالضبط النقاش الذي يسعى كارلو أنشيلوتي إلى تجنبه
كانت "السيليساو" قد استقبلت للتو هدف التقدم 2-0 على يد مهاجم ليفربول هوغو إكيتيكي بعد مرور حوالي ساعة من المباراة، عندما بدأ مشجعو البرازيل في فوكسبورو يرددون اسم نيمار بصوت عالٍ وواضح لفترة طويلة. لكن المهاجم النجم لفريق سانتوس لم يكن ضمن تشكيلة أنشيلوتي. لم يأخذه المدرب في الحسبان، الأمر الذي تسبب في إحباط الهداف البرازيلي التاريخي ودهشة جزء من المشجعين.
بعد المباراة، تجاهل أنشيلوتي السؤال حول هتافات الجماهير قائلاً: "يجب أن نتحدث عن اللاعبين الذين كانوا هنا، والذين لعبوا وبذلوا قصارى جهدهم. الذين ضحوا بأنفسهم وعملوا بجد. أنا راضٍ". كما أشار إلى أن هناك "منافسة كبيرة" داخل فريقه.
لكن الأداء المتواضع من الناحية الفنية من المرجح أن يزيد من حدة النقاشات حول نيمار في وطنه. خاصة أن المهاجم رافينيا من نادي برشلونة تعرض لإصابة وتم استبداله بعد 45 دقيقة بسبب إصابة عضلية.
كاسيميرو عن نيمار: "لا يمكن لأي منتخب أن يستغني عنه"
حاول لاعب خط الوسط المخضرم كاسيميرو التعبير عن رأيه بدبلوماسية، لكنه لم ينجح في ذلك تمامًا: "نحن نعرف جودة نيمار. لا يمكن لأي منتخب أن يستغني عنه، خاصةً عندما يكون في أفضل حالاته. بالنسبة لي، فهو من بين أفضل ثلاثة لاعبين في جيلي: كريستيانو، ميسي ونيمار."
ثم أضاف كاسيميرو: "أنا صديق حميم له. ليس من شأني أن أقرر من يشارك ومن لا يشارك."
لكن أنشيلوتي لم يرَ أي عيوب كبيرة في الهجوم. على أي حال، تمكن فريقه من تقليص النتيجة إلى 1-2 في الدقائق الأخيرة عن طريق المدافع بريمر. ومع ذلك، لعبت البرازيل بأفضلية عددية لمدة 35 دقيقة بعد طرد دايوت أوبامكانو. "حظينا بفرص عديدة وحركة جيدة في اللعب بدون الكرة"، قال أنشيلوتي. "أظهرت لي مباراة اليوم بوضوح شديد أننا قادرون على الصمود أمام أفضل الفرق في العالم. لا أشك في ذلك أبداً."
تلتقي البرازيل مع كرواتيا في المباراة الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولية يوم الثلاثاء في أورلاندو بولاية فلوريدا. وفي الدور النهائي لكأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ستواجه فرقة أنشيلوتي في الدور الأول هايتي والمغرب واسكتلندا.
نيمار "محبط وحزين" بسبب عدم ترشيحه
خاض نيمار، الذي يبلغ الآن 34 عامًا، آخر مباراة دولية له في أكتوبر 2023، عندما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة تصفيات كأس العالم ضد أوروغواي. ومنذ ذلك الحين، يعاني باستمرار من مشاكل الإصابات، وكان آخرها عملية جراحية جديدة في الركبة في مطلع هذا العام أبعدته عن الملاعب. لكن المهاجم في حالة جيدة هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف (ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمة) في خمس مباريات مع سانتوس.
خاض نيمار حتى الآن 128 مباراة دولية وسجل خلالها 79 هدفاً. كما قدم نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق 59 تمريرة حاسمة. بعد استبعاده، صرح الأسبوع الماضي: "يجب أن أتطرق إلى هذا الأمر، لأنني لا أستطيع تركه دون رد. بالطبع أشعر بخيبة أمل وحزن لعدم ترشيحي. لكن التركيز لا يزال قائماً، يوماً بعد يوم، تدريباً بعد تدريب، مباراة بعد مباراة. سنبقى مركزين. سنحقق هدفنا. لم يتم الإعلان عن التشكيلة النهائية بعد." وكان أنشيلوتي قد برر ذلك بأن نيمار "ليس لائقاً بنسبة 100 في المائة حالياً. نحن بحاجة إلى لاعبين في أفضل حالاتهم. يجب على نيمار أن يواصل العمل الجاد، واللعب، وإثبات قدراته، وإظهار لياقة بدنية جيدة."
إحصائيات أداء نيمار مع المنتخب البرازيلي
مباريات دولية 128 هدف 79 تمريرات حاسمة 59 بطاقات صفراء 32 بطاقات حمراء 1 الألقاب 1