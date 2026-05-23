أعاد أولي هونيس إشعال فتيل النقاش حول مركز يوشوا كيميش في المنتخب الألماني، موجهاً انتقادات لاذعة للمدير الفني للمانشافت يوليان ناجلسمان. ولا يبدي الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ أي تعاطف مع قرار ناجلسمان بإشراك كيميش في مركز الظهير الأيمن بدلاً من التواجد في قلب خط الوسط.
أزمة في ألمانيا قبل كأس العالم.. هونيس يهاجم ناجلسمان بسبب نجم بايرن ميونخ!
"لا يمكنه أن يكون قائداً هناك"
صرح هونيس لمجلة "دير شبيجل" قائلاً: "أحتاج إلى يوشوا في خط الوسط. وتحت أي ظرف من الظروف لا ينبغي أن يلعب كظهير أيمن؛ فهو لا يمكنه أن يكون قائداً هناك". ويصر البالغ من العمر 74 عاماً على أن المنتخب الألماني بحاجة إلى بناء كتلة بافارية صلبة في خط الوسط تجمع بين كيميش وألكسندر بافلوفيتش.
وظل الجدل حول مركز كيميش الدولي محتدماً لفترة من الزمن، رغم أنه هدأ في الآونة الأخيرة. فعلى مستوى الأندية، يعتمد عليه مدرب بايرن ميونخ، فينسينت كومباني، في دور لاعب خط الوسط المدافع، بينما يواصل ناجلسمان، وعينه على كأس العالم، الاعتماد عليه كظهير أيمن. وعلق كيميش على هذا الأمر العام الماضي قائلاً: "لقد كان نقاشاً طويلاً جداً بالفعل. المدرب يعلم أنني أستطيع اللعب في كلا المركزين، ولذلك يمكنه الاستفادة من ذلك".
"لم يكن أمراً صائباً"
بعيداً عن أزمة كيميش، لا يبدو هونيس سعيداً تماماً بشكل عام بقائمة كأس العالم التي اختارها ناجلسمان للبطولة الكبرى المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأوضح هونيس أن القائمة "جيدة، لكنها ليست من الطراز العالمي"، مضيفاً: "كان ينبغي على الفريق أن يلعب ثلاث، أو أربع، أو خمس مباريات معاً ليتجانس كوحدة واحدة". وشدد على أن تصريحاته لم تكن شخصية بل هي "انتقادات فنية وموضوعية".
كما شكك في طريقة التعامل مع أوليفر باومان، الذي تم تهميشه ليصبح الحارس الثاني خلف حارس بايرن ميونخ، مانويل نوير. وأكد قائلاً: "لم يكن ذلك صائباً، ولم يكن عادلاً". وعلى الرغم من أن رئيس النادي البافاري سبق وأن أكد خلال احتفالات بايرن باللقب أن نوير لا يزال الحارس الأفضل من وجهة نظره، إلا أنه يشعر بالأسف تجاه باومان.
وكان نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، قد اعتزل اللعب الدولي مبدئياً بعد بطولة أمم أوروبا 2024، لكنه وافق الآن على العودة من أجل كأس العالم. ونتيجة لذلك، سيتعين على باومان - الذي شارك طوال التصفيات كحارس ألمانيا الأول وتلقى وعوداً بتولي هذا الدور خلال البطولة - الاكتفاء بمكان على مقاعد البدلاء.
وتواجه ألمانيا منتخبات كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور في دور المجموعات من كأس العالم (11 يونيو - 19 يوليو).
قائمة ألمانيا لكأس العالم 2026
استدعى يوليان ناجلسمان قائمة مكونة من 26 لاعباً لتمثيل المانشافت في المونديال، حيث حرس عرين الماكينات الثلاثي أوليفر باومان (هوفنهايم)، والمنضم حديثاً مانويل نوير (بايرن ميونخ)، بالإضافة إلى ألكسندر نوبل (شتوتجارت).
أما خط الدفاع فشهد تواجداً مكثفاً بوجود المخضرم أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، ويوشوا كيميش وجوناثان تاه وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)، إلى جانب نيكو شلوتربيك وفالديمار أنطون وفيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند)، باسكال جروس (برايتون)، ناثانييل براون (آينتراخت فرانكفورت)، ديفيد راوم (لايبزيج)، أنجيلو شتيلر (شتوتجارت)، ومالك ثياو (نيوكاسل).
وفي الوسط والهجوم، يتقدم القائمة الجوهرة جمال موسيالا وليون جوريتسكا ولينارت كارل (بايرن ميونخ)، بجانب فلوريان فيرتس (ليفربول)، كاي هافيرتس (آرسنال)، ليروي ساني (جالطة سراي)، وثنائي شتوتجارت جيمي لويلينج ودينيز أونداف، بالإضافة إلى ماكسيميليان بيير (بوروسيا دورتموند)، نديم أميري (ماينتس)، ونيك فولتيمادي (نيوكاسل).