بعيداً عن أزمة كيميش، لا يبدو هونيس سعيداً تماماً بشكل عام بقائمة كأس العالم التي اختارها ناجلسمان للبطولة الكبرى المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأوضح هونيس أن القائمة "جيدة، لكنها ليست من الطراز العالمي"، مضيفاً: "كان ينبغي على الفريق أن يلعب ثلاث، أو أربع، أو خمس مباريات معاً ليتجانس كوحدة واحدة". وشدد على أن تصريحاته لم تكن شخصية بل هي "انتقادات فنية وموضوعية".

كما شكك في طريقة التعامل مع أوليفر باومان، الذي تم تهميشه ليصبح الحارس الثاني خلف حارس بايرن ميونخ، مانويل نوير. وأكد قائلاً: "لم يكن ذلك صائباً، ولم يكن عادلاً". وعلى الرغم من أن رئيس النادي البافاري سبق وأن أكد خلال احتفالات بايرن باللقب أن نوير لا يزال الحارس الأفضل من وجهة نظره، إلا أنه يشعر بالأسف تجاه باومان.

وكان نوير، البالغ من العمر 40 عاماً، قد اعتزل اللعب الدولي مبدئياً بعد بطولة أمم أوروبا 2024، لكنه وافق الآن على العودة من أجل كأس العالم. ونتيجة لذلك، سيتعين على باومان - الذي شارك طوال التصفيات كحارس ألمانيا الأول وتلقى وعوداً بتولي هذا الدور خلال البطولة - الاكتفاء بمكان على مقاعد البدلاء.

وتواجه ألمانيا منتخبات كوراساو، وكوت ديفوار، والإكوادور في دور المجموعات من كأس العالم (11 يونيو - 19 يوليو).