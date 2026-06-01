لا يزال كريستيانو رونالدو المحور الأساسي للنقاشات مع استعداد البرتغال لخوض غمار حملة جديدة في كأس العالم، حيث ينقسم المشجعون والمحللون حول دوره المرتقب. وفي هذا السياق، أضاف مدرب أولمبيك ليون، باولو فونسيكا، صوته الخبير إلى الحوار الدائر، متناولًا ما إذا كان المهاجم الأسطوري يمثل دفعة قوية أم عبئًا على المنتخب الوطني.
"لا يمكن اعتباره عبئًا".. فونسيكا يدافع عن رونالدو ويرسم حظوظ البرتغال في كأس العالم 2026
معضلة رونالدو التي تواجه مارتينيز
تدخل البرتغال نهائيات كأس العالم 2026 بنقطة ارتكاز مألوفة ولكن بمعضلة حديثة. فقد أعلن روبرتو مارتينيز عن قائمة مكونة من 26 لاعبًا تمزج بين الخبرة الهائلة لرونالدو وسنوات الذروة لنجوم أمثال برونو فيرنانديش وروبن دياش. وفي سن الواحدة والأربعين، لا يزال رونالدو هو القائد والهداف الدولي الأبرز في التاريخ، ومع ذلك، فإن ضمه يثير جدلًا حتميًا حول المرونة التكتيكية للفريق.
ورغم احترافه في الدوري السعودي بقميص نادي النصر، لا يزال رونالدو القائد الأوحد لخط الهجوم. ولكن، مع بقاء ذكرى الخروج من ربع نهائي نسخة 2022 أمام المغرب حية في الأذهان، تتزايد الضغوط على مارتينيز لإيجاد التوازن المثالي بين تكريم أسطورة حية وتحقيق أقصى استفادة من إمكانات "الجيل الذهبي" الذي يتمتع بعمق استثنائي في كافة المراكز.
فونسيكا يتحدث عن تأثير اللاعب المخضرم
في حين يشير بعض النقاد إلى أن وجود مهاجم النصر قد يحد من المرونة التكتيكية لكتيبة مارتينيز، يقف فونسيكا بحزم معارضًا لهذه الفكرة، مؤكدًا أن اللاعب المخضرم أبعد ما يكون عن كونه نقطة ضعف. وفي مقابلة مع صحيفة "آ بولا"، استبعد فونسيكا فكرة أن يتسبب لاعب بحجم رونالدو وقيمته في أي تأثير سلبي على المجموعة.
وصرح فونسيكا قائلًا: "لاعب يسجل هذا الكم الهائل من الأهداف؟ ويستمر في هز الشباك بهذه الغزارة؟ لا يمكن أبدًا اعتباره مشكلة. هناك العديد من الإضافات الأخرى التي يجلبها للمجموعة؛ مثل قدرته القيادية، ومهارته في حماية الفريق بفضل مكانته الكبيرة، وبالطبع الأهداف".
التوقعات الخاصة بكأس العالم 2026
وفيما يتعلق بحظوظ البرتغال في المونديال، يفضل فونسيكا إبقاء قدميه على الأرض، رغم اعترافه بالموهبة غير المسبوقة التي يتمتع بها الجيل الحالي من اللاعبين. وسلط المدرب الضوء على الصعوبة المتأصلة في مهمة أي مدير فني، والذي يمتلك وقتًا قصيرًا لغرس أفكاره التكتيكية في مجموعة من اللاعبين ينشطون في دوريات وأندية مختلفة.
وأوضح فونسيكا: "أعتقد أن البرتغال ستقدم بطولة جيدة، لكني لا أجرؤ على خلق هذا الضغط بضرورة التتويج باللقب. ربما نمتلك، على مستوى الأفراد، أفضل منتخب وطني على الإطلاق، بأسماء تلعب في كبرى أندية أوروبا وتمتلك جودة عالية وتلعب معًا منذ فترة، ولكن أن نمنح البرتغال أفضلية مطلقة (ترشيحها كمرشح أول)، فلا أعتقد ذلك. هذا ليس عدلًا. لكنني أمتلك إيمانًا كبيرًا بالمنتخب البرتغالي".
خارطة الطريق نحو الأدوار الإقصائية
بالنسبة لرونالدو، تمثل مشاركته السادسة في كأس العالم الفرصة الأخيرة لتأمين الكأس الكبرى الوحيدة التي تغيب عن خزائنه. وتبدأ رحلة البرتغال من المجموعة الحادية عشرة (المجموعة K)، حيث سيشقون طريقهم عبر مواجهات ضد الكونغو الديمقراطية، وأوزبكستان، وكولومبيا.