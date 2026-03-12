Getty Images Sport
"لا يمكنه الذهاب إلى هناك!" - أسطورة ليفربول يتوسل إلى كاويمين كيلهير ألا ينضم إلى تشيلسي وسط أزمة حراسة المرمى التي يمر بها البلوز، ويشير إلى احتمال عودته المذهلة إلى الريدز
الخروج بصفقة مربحة وآمال إعادة الشراء
في حديثه إلى BOYLE Sports، التي تقدم أحدث احتمالات كرة القدم، أشاد ألدريدج بالحارس "الرائع" وأعرب عن أسفه لبيعه بسعر مخفض إلى برينتفورد. وقال: "كاويمين كيليهر حارس مرمى رائع. كنا نحبه، وكان المشجعون يحبونه... لم يرتكب أي خطأ أبدًا". "الشيء الوحيد الذي صدمني حقًا هو أنه بيع بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني. كنت أعتقد أنه سيكون لاعبًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني". وأعرب ألدريدج عن أمله في وجود بند في العقد يسمح بعودة كيليهر: "آمل فقط أن يكون هناك شيء ما في العقد، حتى عندما يأتي ليفربول لطلبه، يمكننا استعادته بمبلغ 15 مليون جنيه إسترليني بعد أن يكتسب الخبرة".
تحذير تشيلسي لكيلهير
فيما يتعلق بالاهتمام المبلغ عنه من ستامفورد بريدج، كان ألدريدج مصراً على أن كيليهر يجب أن يتجنب الانتقال، خاصة بعد أن انضم إلى برينتفورد بعقد مدته خمس سنوات في يونيو 2025. "تشيلسي؟ لا يمكنه الذهاب إلى هناك. لقد أكمل تدريبه في ليفربول، وهو الآن في فترة تدريب مع فريق يحقق نتائج جيدة للغاية"، حذر ألدريدج.
يعتقد ألدريدج أن رحلة الأيرلندي لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن عمره يمثل ميزة كبيرة. "مهما حدث، يمكنه الانتقال إلى نادٍ كبير في المستقبل، بالتأكيد. لا ننسى أنه لا يزال صغيرًا نسبيًا بالنسبة لحارس مرمى".
الحلم بعودة كلوب
وانتقل ألدريدج إلى الحديث عن المدربالسابق كلوب، خاصة وأن ليفربول يعاني من نتائج سيئة تحت قيادة سلوت هذا الموسم. غادر كلوب أنفيلد في صيف 2024 بعد تسع سنوات أسطورية، حصد خلالها ثمانية ألقاب، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. ورغم أن ألدريدج لا يزال يدعم المدرب الحالي، إلا أنه اعترف بأن الباب سيظل مفتوحًا دائمًا للألماني. وأوضح ألدريدج: "سنرحب بعودته إذا غادر آرني سلوت، وهذا أمر بديهي، لأن ما قدمه لنا، والشغف الذي جلبه للفريق كان على غرار بيل شانكلي".
لقاءات مستقبلية ومكانة أسطورية
ألدريدج، الذي سيجتمع قريبًا مع كلوب في مباراة خيرية في أنفيلد، مازح بشأن احتمال مواجهة ليفربول للمدرب الألماني في أوروبا إذا انضم إلى نادٍ مثل ريال مدريد. وقال مازحًا: "حظًا سعيدًا له، طالما أنه سيلعب ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا في السنوات القادمة، فأنا أريده أن يلعب بفريقه الاحتياطي!"
