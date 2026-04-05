IMAGO / Kirchner-Media
ترجمه
"لا يمكنني إرضاء الجميع!" - نيكو شلوتربيك، اللاعب الذي يستهدفه برشلونة وريال مدريد، يكسر صمته بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند
ريال مدريد وبرشلونة في حالة تأهب قصوى
وجد شلوتربيك نفسه في قلب عاصفة من التكهنات بشأن مستقبله على المدى الطويل مع دورتموند. وتعرض المدافع البالغ من العمر 26 عامًا لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام الألمانية خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، بعد أن ألمح إلى أن رحيل المدير الرياضي السابق سيباستيان كيل قد أدى إلى تراجع رغبته في ربط مستقبله بالنادي. وكان كيل، الذي أقاله نادي بوروسيا دورتموند، هو الشخصية الرئيسية التي كان شلوتربيك يرغب في التفاوض معها. أدت تداعيات هذه التصريحات إلى وضع النخبة الأوروبية في حالة تأهب قصوى، حيث يقال إن كل من برشلونة وريال مدريد يراقبان الوضع عن كثب.
- Getty Images
توضيح بعد الرفض في مفاوضات العقد
بعد أن أثارت التقارير التي أفادت بنفي التوصل إلى اتفاق في مفاوضات العقد مع دورتموند ضجة في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح المدافع الآن الموقف - وأكد إجراء محادثات "جيدة" مع مسؤولي النادي. وقال شلوتربيك لشبكة "سكاي ألمانيا": "أجريت محادثة جيدة مع لارس (ريكن، المدير الرياضي) و[المدير الرياضي الجديد نيلس] أولي [بوك]". "لم يكن [نفي التقارير المتعلقة بتمديد العقد] يقصد به الإساءة إليكم [وسائل الإعلام] أو إلى بوروسيا دورتموند. لقد فوجئت فقط [بالتقارير] وأردت أن أكون صادقاً.
"كنت أعلم أنه ستكون هناك ردود فعل سلبية ضدي، لكنني أردت توضيح الأمر. وبما أن الأمر يتعلق بي شخصياً، أردت تصحيح ما تم نشره في وسائل الإعلام. إذا كتبت إحدى وسائل الإعلام أنني سأوقع العقد ولم أوقع، فسأبدو في النهاية كالأحمق. لا يمكنني إرضاء الجميع".
ريكن يقلل من شأن الخلاف
حاول ريكن تهدئة الأجواء بشأن فكرة أن العلاقة مع مدافعهم النجم قد تضررت بشكل دائم. وكشف ريكن أن محادثات خاصة قد جرت بالفعل من أجل سد الفجوة بين الطرفين.
وقال ريكن: "قال إن الأمور قد تغيرت قليلاً، لكنني لا أعتقد أن أي شيء قد تغير على الإطلاق". "عندما عاد من المنتخب الوطني، جلسنا معاً على الفور يوم الاثنين. فقط نيكو وأنا، بدون وكيل أعماله. كان من الواضح أن علاقة الثقة لا تزال سليمة بنسبة 100 في المائة. كان من الواضح مدى شغفه بالنادي. لن ننتظر أسابيع لترتيب الاجتماع التالي. لدى نيكو توقعاته. ولدى النادي شروطه أيضًا. ومع ذلك، اخترت الدخول في هذه المحادثات بذهنية متفائلة. بدا نيكو منفتحًا ومهتمًا للغاية".
- AFP
ماذا ينتظر دورتموند بعد ذلك؟
على الرغم من العروض المغرية الواردة من الخارج والتوترات التي شهدتها الأيام الأخيرة، يبدو أن أولوية اللاعب لا تزال تتمثل في البقاء في ملعب «سيغنال إيدونا بارك». وستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان دورتموند سيتمكن من الاحتفاظ بقائد خط دفاعه على المدى الطويل، أم أن الصراع مع الأندية الإسبانية الكبرى سيستمر عند فتح سوق الانتقالات.