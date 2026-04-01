أبدى نائب الرئيس عبد الله كافوكجو دعماً قوياً للاعب المنتخب الوطني في حواره مع مجلة «سبورت بيلد». كما اتخذ موقفاً واضحاً في النقاشات الدائرة حول افتقار ساني إلى الثبات ولغة جسده، وأعاد التأكيد على أهمية ساني بالنسبة لناديه وللفريق ككل.
"لا يمكننا تأكيد هذه الأحكام المسبقة على الإطلاق": رئيس جلطة سراي يطالب بمنح ليروي ساني مكانًا أساسيًا في المنتخب الألماني خلال كأس العالم
دعم كبير لألمانيا
"منذ انضمام ليروي إلينا، لا يتحدث إلا عن كأس العالم. يجب أن يكون لاعبًا أساسيًا في كأس العالم"، قال كافوكجو، مضيفًا: "أتمنى لألمانيا نجاحًا كبيرًا في كأس العالم. أحلم بنهائي كأس العالم بين ألمانيا وتركيا".
ومع ذلك، فإن ساني ليس لاعباً أساسياً بلا منازع في صفوف الفريق الرائد في الدوري التركي حالياً. فعلى سبيل المثال، لم يلعب سوى شوط واحد في مباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول. لكن قبل إيقافه بسبب البطاقة الحمراء - بعد ارتكابه خطأ فادحاً في ديربي إسطنبول ضد بشيكتاش - كان قد شارك في التشكيلة الأساسية ثلاث مرات متتالية في الدوري التركي.
لم ينفذ ساني تعليمات ناجلسمان - لكن مكانه في كأس العالم يكاد يكون مضمونًا
وأكد كافوكجو في هذا الصدد أن ساني «تأقلم جيدًا منذ اليوم الأول». «إنه جزء من العائلة، ولديه علاقة جيدة بالمدرب ويشارك بفعالية. أحيانًا يوصي بلاعبين كأنه كشاف. وهذا يدل على مدى ارتياحه الشديد هنا».
بعد 35 مباراة مع "الأسود"، سجل ساني حتى الآن ستة أهداف وصنع ثماني تمريرات حاسمة. وبذلك، لم يحقق حتى الآن هدف ناجلسمان المتمثل في أن يسجل نقاطاً أكثر بكثير في الدوري التركي مقارنة بما كان يسجله في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ. ومع ذلك، اختاره مدرب المنتخب الألماني مرتين مؤخراً ضمن تشكيلته - مما أثار استغراباً كبيراً بين الخبراء.
في المباراة الودية التي انتهت بفوز ألمانيا 4-3 في سويسرا، كان ساني ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه لم يقدم أداءً مقنعاً. بعد دخوله كبديل في المباراة ضد غانا، صنع هدف الفوز الذي سجله دنيز أونداف ليصبح النتيجة 2-1. يبدو أن مكان ساني في تشكيلة كأس العالم مضمون تقريباً، لكن في الوقت نفسه، أكد ناجلسمان مراراً مؤخراً: "ليروي يعرف ما هو مطلوب منه. عليه أن يثبت ذلك."
على أي حال، لن يكون الحصول على مكان أساسي في كأس العالم هذا الصيف مهمة سهلة. فلوريان فيرتز وكاي هافرتز هما لاعبان أساسيان تحت قيادة ناجلسمان. أما المركزان المتبقيان، فقد شغلهما نيك وولتمادي وسيرج غنابري إلى جانب ساني في معسكر مارس. وإذا وصل جمال موسيالا إلى أفضل مستوياته في الوقت المناسب، فسيكون هو أيضًا بالتأكيد ضمن التشكيلة الأساسية.
صنعت شركة «غالا» قميصًا خاصًا لساني - وحققت نجاحًا كبيرًا
علاوة على ذلك، علق كافوكجو على الانتقادات التي كانت تلازم ساني منذ فترة وجوده في ميونيخ، والتي تزعم أنه يتصرف بلغة جسد مثيرة للجدل. "لا يمكننا تأكيد هذه الأحكام المسبقة على الإطلاق. ليروي الذي نراه هنا هو شخص مختلف تمامًا"، أوضح كافوكجو: "لديه علاقة جيدة مع الجميع، ويلقي النكات، ويساعد اللاعبين الشباب في التدريبات، وكذلك في حياته الشخصية. في الواقع، نحن نضحك معه طوال الوقت."
بالإضافة إلى ذلك، يحبه مشجعو غالطة سراي، ولهذا السبب أطلق النادي الإسطنبولي سلسلة قمصان طويلة الأكمام خصيصًا لساني بتصميمات منتخب ألمانيا وغالطة سراي. وقد حققت نجاحًا كبيرًا! تم بيع القمصان في وقت قصير للغاية. "ليروي من بين أفضل ثلاثة لاعبين من حيث مبيعات القمصان في غالطة سراي (مع فيكتور أوسيمهن وماورو إيكاردي؛ ملاحظة المحرر)"، أوضح كافوكجو.
وأكد كافوكجو أن الانتقال المجاني من بايرن ميونيخ إلى غالطة سراي الصيف الماضي لم يكن خطوة إلى الوراء: "نحن نادٍ كبير وفخور ويمكننا منافسة أفضل الفرق في أوروبا. فيما يتعلق بمشجعي الفريق الزائر في المباريات الأوروبية، نحن في الصدارة. حتى بايرن ميونيخ لا يستطيع منافستنا في هذا المجال". ويسعى النادي إلى تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يصبح "أحد أفضل 10 أندية في العالم". "سنطرح شركة التسويق الخاصة بنا في البورصة، كما نخطط لإنشاء سلسلة مقاهي خاصة بنا. كل هذا له علاقة كبيرة بلاعبين مثل ليروي أو فيكتور أوسيمهن، الذين ساهموا بشكل كبير في زيادة شعبيتنا".
أقنع ساني الحضور في الحفل بانتقال بوي
بل إن ساني يساعد في جذب المزيد من الأسماء البارزة إلى متصدر الدوري التركي. وقال كافوكجو: "لقد استشرنا ليروي أيضًا بشأن إعادة ساشا بوي. فقد قدم لنا نصائح وأوصى بهذا اللاعب".
عاد الظهير الأيمن إلى غالطة سراي في فصل الشتاء على سبيل الإعارة من بطل الدوري الألماني، بعد أن لم يعد يلعب أي دور تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني. ويوجد بعد ذلك خيار شراء بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون يورو. وكان الفرنسي قد انتقل إلى ميونيخ قبل عامين مقابل 30 مليون يورو.
ليروي ساني: بيانات الأداء والإحصائيات مع المنتخب الألماني
مباريات دولية 74 هدف 16 تمريرات حاسمة 11