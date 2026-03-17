Getty Images Sport
ترجمه
"لا يمكننا أن نفقد مدافعًا آخر" - ليام روزينيور يخشى أن تكون إصابة تريفو تشالوباه "خطيرة" بعد إخراجه على نقالة من الملعب خلال مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان
مخاوف بشأن إصابة تشالوباه
تفاقمت الأوضاع سوءًا بالنسبة لتشيلسي، حيث تم نقل تشالوباه على نقالة بسبب إصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن كان الفريق المضيف قد استنفد بالفعل جميع التبديلات الخمسة المتاحة له. وأدى خروج المدافع إلى اضطرار «البلوز» لخوض الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، مما زاد الطين بلة في أمسية أوروبية مخيبة للآمال.
وفي تصريحاته بعد صافرة النهاية، كشف روزينيور عن التشخيص الأولي من الجهاز الطبي. وقال المدرب: "تريفوه، لقد سألت للتو الجهاز الطبي. إنه يعاني من التواء شديد في الكاحل، لذا أدعو الله ألا يكون الأمر خطيراً لأننا لا نستطيع خسارة مدافع آخر".
تعد خسارة تشالوبا مؤلمة بشكل خاص بالنظر إلى أن تشيلسي كان يفتقد بالفعل اثنين من الظهيرين الأيمنين - ريس جيمس ومالو غوست - في هذه المباراة.
- AFP
انهيار تاريخي عند الجسر
وقد أدى الخسارة بنتيجة 3-0 يوم الثلاثاء إلى تثبيت النتيجة الإجمالية عند 8-2، لتسجل بذلك أكبر هزيمة إجمالية في تاريخ النادي خلال مراحل خروج المغلوب من البطولة. أظهر باريس سان جيرمان كفاءة هجومية منذ البداية، حيث سجل خفيتشا كفاراتشيليا وبرادلي باركولا وسيني مايولو أهدافًا أخرست جماهير الفريق المضيف.
وأعرب روزينيور عن أسفه لعدم وجود القسوة الكافية مقارنة بمنافسيهم الفرنسيين. وقال روزينيور: "كانت ليلة صعبة. كنا نعلم أن المهمة صعبة وأننا سنبدأ المباراة بالطريقة التي بدأناها. كانت الكرة في الثلث الأخير من الملعب. لا يمكنك ارتكاب أخطاء في هذا المستوى. كانت الكرة في منطقة الجزاء الخاصة بهم وسدد باركولا كرة من مسافة 25 ياردة في الزاوية العليا. ثقتهم تنمو".
المخاطرات في اختيار اللاعبين تأتي بنتائج عكسية
في مواجهة قائمة إصابات متزايدة، اختار روزينيور إشراك خط دفاع مؤقت يضم مامادو سار في مركز الظهير الأيمن، وهو قرار لم يؤت ثماره حيث سمحت الأخطاء الفردية لباريس سان جيرمان بالسيطرة على المباراة. ودافع المدرب عن قراره بالثقة في اللاعبين الشباب، لكنه اعترف بأن الهدف المبكر شكّل ضربة نفسية، وتم استبدال سار في نهاية الشوط الأول.
وقال مدرب تشيلسي: "مامادو لاعب جيد جداً، لكننا افتقدنا ظهيري الأيمن الأساسيين. هناك أوقات يتعين عليك فيها إشراك لاعبين وتثق بهم. لقد أضعف ذلك من عزيمتنا".
التركيز يتحول إلى البقاء على الصعيد المحلي
بعد انتهاء مشواره الأوروبي، يتعين على تشيلسي الآن إعادة تركيزه على الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستعد لزيارة ملعب لطالما شكل تحديًا صعبًا، حيث سيواجه إيفرتون في ملعب هيل ديكنسون يوم السبت.
غياب تشالوباه المحتمل يضعف خط الدفاع في وقت يحتاج فيه الفريق بشدة إلى الاستقرار لتجنب انهيار كامل للموسم.
إعلان