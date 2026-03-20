"لا يمكننا أن نخسر ما لا نملكه" - غابرييل جيسوس يؤكد أن أرسنال لا يجب أن "يخاف" من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يتطلع إلى الفوز بأكثر من لقب واحد هذا الموسم

عندما انتقل جيسوس من مانشستر إلى شمال لندن، جلب معه سجل حافل بالانتصارات إلى غرفة ملابس فريق شاب. وكشف البرازيلي أن توقعاته الأولية بشأن قدرة أرسنال على الفوز باللقب لم تلق قبولاً فورياً من قبل الفريق الذي اعتاد على المنافسة على المراكز الأربعة الأولى بدلاً من اللقب الأكبر.

وأشار المهاجم إلى أن العديد من اللاعبين سخروا في البداية من تفاؤله، ملمحين إلى أنه ربما انضم إلى النادي الخطأ إذا كان يتوقع الفوز باللقب على الفور. ومع ذلك، تلاشت تلك الشكوك منذ أن أثبت فريق ميكيل أرتيتا نفسه كأحد المنافسين الرئيسيين لهيمنة مانشستر سيتي على الدوري المحلي في المواسم الأخيرة.

قال جيسوس، متذكراً طموحاته المبكرة في الفوز باللقب: "ضحك بعضهم. قالوا: 'ربما انضممت إلى النادي الخطأ'. سألتهم لماذا. مع الجودة الموجودة في فريقنا، لماذا لا نستطيع الفوز بالدوري؟"