"لا يقدم الأداء المطلوب": بطل العالم يعارض مشاركة ليروي ساني في كأس العالم

وبدلاً من ذلك، يفضل المدرب البالغ من العمر 65 عاماً منح فرصة للاعبين الأصغر سناً والأكثر طموحاً مثل لينارت كارل من بايرن ميونيخ أو سعيد الملا من كولونيا: "بالتأكيد ليس كلاعب أساسي، ولكن في آخر 20 دقيقة. يمكن أن يلعب الملا في الجانب الأيسر، أما كارل فيمكنه اللعب في عدة مراكز على أي حال. كلاهما شابان رائعان، وستكون هذه بالطبع تجربة هائلة بالنسبة لهما".

انتقل ساني بشكل مفاجئ إلى غالطة سراي إسطنبول قادمًا من بايرن ميونيخ دون مقابل في الصيف الماضي. ويقدم اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا موسمًا جيدًا، لكنه ليس متميزًا على الإطلاق، مع النادي التركي الكبير. وسجل ستة أهداف وصنع ثمانية في 34 مباراة رسمية في جميع المسابقات.

لذلك، تزايدت مؤخرًا الشكوك العلنية حول ما إذا كان ينبغي أخذ ساني في الاعتبار للمشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ألمح يوليان ناجلسمان إلى رغبته في اصطحاب اللاعب الذي خاض 72 مباراة دولية (16 هدفًا) بغض النظر عن الانتقادات، وأعطاه فرصًا جيدة للترشيح.