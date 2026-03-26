قدم فان دير جيب تقييماً قاسياً لمستوى ستيرلينج الحالي، ملمحاً إلى أن الجناح يجب أن يتقاعد على الفور. انضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى فينورد كلاعب حر عقب إنهاء عقده مع تشيلسي، لكنه فشل في استعادة البريق الذي جعله في يوم من الأيام أحد أكثر المهاجمين رعباً في أوروبا.

وفي حديثه في بودكاست"Willem & Wessel"، لم يتردد فان دير جيب في القول: "عليه أن يذهب إلى روبن فان بيرسي ويقول له: 'دعنا نوقف هذا، هذا لن ينجح، هذا ليس جيداً لي، ولا لك، ولا للنادي'. أنت لا تساعد أحداً حقاً بهذا. عليه فقط أن يذهب إلى إيبيزا، ويرتدي سروال السباحة، ويأكل طبق بايلا لذيذاً مع زوجته. عندها سيقضي وقتاً رائعاً. لكن هذا لن ينجح معه بعد الآن. يا للأسف".