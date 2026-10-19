فرحة الهدف الخرافي قادت مرموش إلى فخ لم يكن في الحسبان، إذ توجه نحو راية الزاوية وتزحلق على ركبتيه احتفالًا بأول أهدافه، وهي الحركة الأيقونية الخالدة للأسطورة الفرنسي تييري هنري الهداف التاريخي للغريم التقليدي آرسنال.
هذا المشهد سرعان ما تناقلته المنصات الرياضية الكبرى وحسابات الجماهير بنوع من السخرية الممزوجة بالغضب، متسائلين كيف للاعب يرتدي قميص توتنهام الأبيض أن يقلد الاحتفال الأكثر استفزازًا لهم في تاريخ ديربي شمال لندن، ليتحول الاحتفال العفوي إلى مادة دسمة للجدل.
لم تكتمل فرحة النجم المصري بانتصاره الشخصي حتى صافرة النهاية، ففي الدقيقة 87 اضطر مرموش لمغادرة المستطيل الأخضر بعد تعرضه لإصابة منعته من استكمال الدقائق الأخيرة، ليحل مكانه المهاجم الفرنسي ماتيس تيل.
هذا الخروج الاضطراري ترك جماهير توتنهام في حالة من الترقب والقلق الشديدين بانتظار الفحوصات الطبية الدقيقة لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه المتوقعة عن الملاعب.