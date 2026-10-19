اقتنص نادي توتنهام فوزًا ثمينًا ومستحقًا على حساب ضيفه كوفنتري سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف على ملعب توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ليحصد الفريق ثلاث نقاط هامة هدأت من وتيرة الانتقادات التي طالت خط هجوم الفريق في الجولات الماضية.

اللقاء حمل توقيعًا مصريًا خالصًا بطله عمر مرموش الذي خطف الأضواء بمفرده، وقدم ليلة مليئة بالإثارة والتقلبات بين الشباك والجدل التحكيمي وردود فعل الجماهير الغاضبة.



