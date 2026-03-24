(C)Getty Images
ترجمه
"لا يعجبني هذا!" - وكيل بنجامين سيسكو يعبر عن غضبه من لقب "البديل الخارق" الذي أُطلق على مهاجم مانشستر يونايتد
الإحباط من دور البديل
كانت التوقعات عالية للغاية عند وصول سيسكو إلى أولد ترافورد، وقد تمكن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من إثبات نفسه حقًّا في عام 2026. تحت إشراف مايكل كاريك، أصبح المهاجم قوة هجومية فاعلة، حيث سجل سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية العام. ومع ذلك، فإن ميله إلى تغيير مجرى المباريات من على مقاعد البدلاء جعل لقب "البديل الخارق" يترسخ بين النقاد. وفي حين أن هذا اللقب يشير إلى فائدة تكتيكية محددة، فإن معسكره يرى فيه تقييدًا للاعب الذي يعتقد أنه استحق مكانًا دائمًا في التشكيلة الأساسية.
- Getty
ردّ "المهاجم الخارق"
وفي حديثه إلى قناة «أرينا سبورت»، سارع وكيل أعمال سيسكو، باسانوفيتش، إلى دحض الفكرة القائلة بأن موكله مجرد لاعب مؤثر. وأكد أن الإحصائيات تعطي صورة أوسع بكثير عن مساهمات المهاجم مما توحي به وسائل الإعلام.
وقال باسانوفيتش: "إذا سألتني عن هذا اللقب [اللاعب البديل الخارق]، فأنا لا أحبه. أحب لقب 'المهاجم الخارق' أكثر بكثير. أعتقد أن بنجامين مهاجم خارق. لقد شارك في 13 مباراة كلاعب أساسي هذا العام، ودخل كبديل في 13 مباراة أخرى. سجل نصف أهدافه عندما بدأ المباراة، والنصف الآخر عندما دخل كبديل. يمكننا أن نرى أنه مهاجم متكامل، وبنجامين شخص يستحق لقب "المهاجم الخارق"!
إدارة عبء العمل
يبدو أن قرار استخدام سيسكو كسلاح من على مقاعد البدلاء ينبع من العلوم الرياضية وليس من عدم ثقة كاريك به. فقد حرص مانشستر يونايتد على تنظيم دقائق لعب اللاعب السلوفيني في أعقاب المخاوف الأخيرة بشأن لياقته البدنية، لضمان احتفاظه بقدراته التهديفية في أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز عالية الكثافة. وقد حمت هذه الاستراتيجية الشاب من الضغط الهائل الناجم عن قيمته المالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نسبة فوز عالية. وتشير النتائج على أرض الملعب إلى أن مانشستر يونايتد ينجح في تنمية موهبة طويلة الأمد استعداداً لموسم 2026-2027.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل «الشياطين الحمر» حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة من 31 مباراة، متقدمين بنقطة واحدة فقط على «أستون فيلا» صاحب المركز الرابع. ولا تزال فرصهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قوية، لكن عليهم الحفاظ على أفضل أداء لهم في المباريات السبع الأخيرة من الموسم. وتكون مباراتهم المقبلة ضد «ليدز يونايتد» على ملعب «أولد ترافورد» في 13 أبريل.