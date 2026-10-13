"لا يشكل أي تهديد على المرمى".. كاراجر يطالب باستبعاد فلوريان فيرتز من مواجهات ليفربول المقبلة!

وفي حديثه إلى سكاي سبورتس، أعرب كاراجر عن استيائه من استمرار تعثر فيرتز. وأشار إلى أن صاحب المهام الإبداعية يتألق مع منتخب بلاده تحت قيادة يورجن كلوب، بينما يبقى مستواه مع النادي مصدر قلق كبير، خصوصاً في ظل غياب المهاجمين الأساسيين ألكسندر إيساك وكودي خاكبو.

وقال كاراغر: "سأعود إلى فلوريان فيرتز، لأنني انتقدته بعد المباراة الأخيرة التي لعبها ليفربول في بورنموث. وقد تعرضت بعد ذلك لبعض الانتقادات من جماهير ليفربول لأنني تناولت الأمر بنظرة سلبية. لكن ما قلته هو أن الأمل الأخير قد يكون في أن يتمكن يورغن كلوب من احتضانه ومساندته عندما كان مع منتخب ألمانيا.

"لقد قدّم مستوى رائعاً مع ألمانيا تحت قيادة يورغن كلوب. لكنه جاء إلى هنا اليوم، وأنا أنظر إلى المباراة من دون إيساك ومن دون خاكبو، وهما أفضل مهاجمينا هذا الموسم. نحن بحاجة إلى برادلي باركولا وبحاجة إلى أن يرتفع فيرتز بمستواه ويساعد فيكتور مونيوز ولويس كوماس في المنطقة الأمامية. كوماس ومونيوز كانا أفضل من اللاعبين اللذين تبلغ قيمتهما 100 مليون جنيه إسترليني".

وشدد كاراغر كذلك على أن فيرتز لا يجب أن يكون أساسياً على حساب جرافنبرخ، مضيفاً: "هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً. إنه ليس صحيحاً. لم يكن القرار بحاجة إلى تفكير من أي شخص في الملعب عندما أصبح ليفربول بعشرة لاعبين. وكان مصدر الإشراق الكبير هو جرافنبرخ. لقد بدأ بشكل سيئ ثم أُخرج من التشكيلة. لا يمكن بأي حال أن يلعب فيرتز على حساب جرافنبرخ".



