Getty/GOAL
ترجمه
لا يشعر آرني سلوت بأي «ندم» بشأن الخلاف مع محمد صلاح قبل رحيل أسطورة ليفربول
سلوت يثبت على قراراته التكتيكية
واتهم صلاح النادي بـ«التضحية به» خلال سلسلة من النتائج السيئة شهدت خسارة الفريق لتسع مباريات من أصل 12. ومع ذلك، لا يزال مدرب ليفربول ثابتًا في قراراته التكتيكية على الرغم من التوتر العلني في علاقتهما خلال فترة شتاء صعبة. أدى هذا القرار إلى قيام المهاجم بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد فيه أن الموسم الحالي سيكون الأخير له في ميرسيسايد، ليُغلق بذلك الستار على مسيرة أسطورية استمرت تسع سنوات وحصد خلالها لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس دوري أبطال أوروبا.
- Getty
التعليق على التكهنات بشأن رحيله
وسارع سلوت إلى رفض فكرة أن بضع مباريات قضاها صلاح على مقاعد البدلاء هي التي حددت مستقبله. وقال سلوت قبل مباراة الريدز في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي: "أعود بذاكرتي إلى هذا الموسم وأعتقد أنني اتخذت بعض القرارات التي كان من الممكن أن تكون أفضل، لكنني لا أتحدث عن هذا الأمر بالتحديد مع محمد". "لا أندم على الكثير من الأمور التي فعلتها خلال فترة عملنا معًا التي استمرت لأكثر من عام ونصف بقليل. مرة أخرى، الافتراض القائل بأنه إذا لم يلعب فإنه يريد الرحيل - وهذا هو الافتراض السائد - فإنه كان سيغادر منذ عام ونصف".
"أتذكر مباراة وست هام خارج أرضنا عندما لم يكن يلعب (تحت قيادة يورغن كلوب في عام 2024). لم أكن هناك. لم يقرر الرحيل. الافتراض هو أنه إذا لم تلعب في هذه المباريات وفجأة أردت الرحيل، فهذا افتراض وربما يكون صحيحًا وربما لا. لكن التاريخ أظهر أنه لم يفعل ذلك من قبل وحقق موسمًا رائعًا بعد ذلك."
الخصوصية مقابل الفضائح العامة
جاء قرار صلاح بالإعلان عن رحيله عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مفاجأةً لكثير من المشجعين، لكن سلوت ألمح إلى أن الحوار الداخلي كان أكثر شمولاً بكثير. وظل المدرب الهولندي متحفظاً بشأن تفاصيل محادثاتهم الخاصة، واختار بدلاً من ذلك احترام الأسباب الشخصية التي دفعت اللاعب إلى اتخاذ قرار الرحيل.
"عندما يتم الإعلان عن أمور كهذه للعالم الخارجي، لا أعتقد أنكم ستتفاجئون عند سماع أن هناك الكثير من المناقشات والمحادثات الجارية بينه وبين وكيله والنادي وأنا، قبل أن يتم الإعلان عن ذلك للجمهور. لكن، كما قلت دائماً، ولن أغير ما قيل بيننا نحن الاثنين، أو بينه وبين النادي، فهذا أمر لن أشاركه. إذا أراد أن يشارك أسبابه وراء قيامه بذلك، فالأمر متروك له، لكن ليس من شأني أن أتحدث نيابة عنه"، أضاف مدرب ليفربول.
- AFP
الحق في تقرير مستقبله
على الرغم من الخلافات العلنية، لم يبخل سلوت بالثناء على كل ما حققه المهاجم مع النادي - الذي يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي على مر التاريخ برصيد 255 هدفاً. ومع حصوله على لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس دوري أبطال أوروبا في رصيده، يغادر صلاح كواحد من أعظم اللاعبين الذين ارتدوا القميص الأحمر على الإطلاق، ويؤمن المدرب بأنه استحق الحق في أن يودع النادي وفقاً لشروطه الخاصة.
"أعتقد أن مو استحق تمامًا الحق في أن يقرر متى يرى أنه يجب أن يغادر. وقد قدم الكثير لهذا النادي. عليه أن يتخذ قراره بنفسه، وهذا ما فعله. بعد الحادثة التي تشير إليها [في ليدز]، وهي حوادث تحدث في كل مكان حول العالم كل يوم تقريبًا عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، هل تعرف ماذا حدث بعد ذلك؟ ذهب إلى كأس الأمم الأفريقية، وعندما عاد من هناك، لعب كل مباراة. الوحيد الذي يمكنه التحدث عن هذا الأمر هو مو نفسه. لذا، أنت تفترض الآن أنه يريد الرحيل لأنه غاب لمدة ستة أيام. لكن هذا ليس بالضرورة صحيحًا"، ختم سلوت.