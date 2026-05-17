لا يستويان.. ميسي خسر 14 بطولة في إنتر ميامي كرونالدو، فلماذا يُرفع الأرجنتيني على الأعناق ويُهاجم البرتغالي؟!

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بصورة تداولها قطاع عريض من جماهير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحظيت بتفاعل هائل من عشاق اللعبة.
الصورة ترصد ما وصفته بالبطولات التي خسرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ انتقاله إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي والتي بلغت بحسب المنشور 14 بطولة كاملة.
واعتبرت الجماهير المحبة للاعب البرتغالي أن هذه الإحصائية تمثل دليلًا دامغًا على تعرض نجمهم المفضل لظلم إعلامي وجماهيري حاد إذ يتلقى رونالدو هجومًا مستمرًا بسبب غيابه عن منصات التتويج الرسمية مع نادي النصر السعودي بينما يمر الكثيرون على إخفاقات ميسي في ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية مرور الكرام دون نقد رغم تساوي البطولات المفقودة حسب الصورة، وهو ما يطرح تساؤلات حول المعايير المزدوجة في التقييم الرياضي بين أسطورتي اللعبة.