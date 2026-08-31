"لا يستطيع حتى النظر إليه".. كواليس انفجار دييجو سيميوني في وجه خوليان ألفاريز بسبب برشلونة!

تحولت الأجواء في ملعب "متروبوليتانو" إلى بيئة مشحونة، حيث أفادت تقارير بأن سيميوني "غاضب للغاية" من ألفاريز. وارتبط اسم المهاجم الأرجنتيني بقوة بانتقال مدوٍ إلى برشلونة، وهي الخطوة التي تركت مدربه يشعر بالتخلي عنه بعد موسم من الدفاع العلني والمستميت عنه.

وسلط معلق الدوري الإسباني، فيل كيتروميليديس، الضوء على هذا الوضع المتدهور، كاشفاً عن عمق غضب المدرب. وفي حديثه لشبكة "سي بي إس سبورتس"، أوضح كيتروميليديس: "ما أسمعه هو أن غرفة خلع الملابس تشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه. وما أخبرني به شخص مطلع على الوضع هو أن دييجو سيميوني لا يستطيع حتى النظر إليه. دييجو سيميوني غاضب، غاضب تماماً من ألفاريز، وهو محق في ذلك".