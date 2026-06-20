Getty Images Sport
"لا يستحق الذكر".. كلوب يرد على نجم هولندا السابق بعد انتقاده اللاذع لفان دايك
- Ziggo Sport
كلوب يدافع عن قائده السابق
رد كلوب على فان دير فارت بعد أن وجه لاعب خط الوسط الهولندي السابق انتقادات لاذعة لفيرجيل فان دايك. وفي حديثه بصفته خبيرًا في قناة «ماجنتا تي في» قبيل مباراة هولندا مع السويد في كأس العالم، أعرب كلوب عن استغرابه من طبيعة الهجمات الموجهة نحو نجم «الريدز» السابق.
وكان فان ديك، الذي شكل حجر الزاوية الدفاعي لفرق ليفربول الأكثر نجاحًا تحت قيادة كلوب بين عامي 2018 و2024، قد أصبح موضع تدقيق شديد عقب أداء دفاعي متواضع أمام اليابان خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في وقت سابق من البطولة. ومع ذلك، لا يزال كلوب ثابتًا في اعتقاده بأن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لا يزال لاعبًا من الطراز العالمي.
مقارنة طائرة «بوينج 747»
اندلع الجدل عندما قدم فان دير فارت، الذي يعمل محللاً رياضياً في قناة NOS الهولندية، تحليلاً لاذعاً حول قدرة فان دايك على الحركة. وادعى نجم هامبورج وريال مدريد السابق أنه «صُدم» بأداء المدافع، وانتقد على وجه التحديد قدرته على الدوران والتحرك في المساحات الضيقة.
وقال فان دير فارت: «يجب أن أكون صادقاً: لقد صُدمت حقاً من أداء فان دايك. عندما رأيته، قلت في نفسي: هذا لا يبدو جيداً. خاصةً أثناء الدوران. يبدو الأمر صعباً للغاية. يشبه إلى حد ما دوران طائرة بوينج 747. آمل أن يبدأ في الدوران بشكل أسرع قليلاً خلال البطولة».
لم يرق هذا الوصف لكلوب، الذي يقدّر الروح القيادية والمهارات الفنية التي يواصل فان ديك تقديمها لفريق رونالد كومان.
تقييم كلوب اللاذع لفان دير فارت
وعندما سُئل عن هذه التعليقات، لم يتردد كلوب في التشكيك في مصداقية فان دير فارت وميله إلى التركيز على الجانب السلبي. وأشار المدرب الألماني إلى أن كلمات المحلل كانت تهدف إلى جذب الانتباه أكثر من تقديم رؤية تكتيكية ذات مغزى.
«لست متأكداً تماماً مما إذا كان الأمر يستحق ذكر رافائيل فان دير فارت»، رد كلوب بحدة. «لكن إذا قال يوماً ما شيئاً إيجابياً عن أي لاعب، فسأكون سعيداً بأخذ كلامه على محمل الجد مرة أخرى. تشعر أنه يرى شيئاً ما، ثم يضطر إلى صياغته بأسلوب منمق، ليظهر في النهاية أنه معارض له تماماً. لكن بهذه الطريقة، فإن الأمر لا يكتسي أي أهمية حقاً».
- Getty Images Sport
كلمات فان دايك تؤتي ثمارها
على الرغم من حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ظل فان ديك متواضعًا عند حديثه إلى وسائل الإعلام بعد المواجهة مع اليابان. وأقر القائد بأن فريقه واجه صعوبة في اختراق دفاع المنتخب الياباني المنظم جيدًا، والذي لعب بتشكيلة 5-4-1 متماسكة خلال معظم أوقات المباراة.
وأوضح فان دايك قائلاً: «لعبنا ضد منتخب ياباني حافظ على تشكيله متماسكاً للغاية. كان ذلك صعباً. في النهاية، بدأنا بالتعادل. يمكننا بالتأكيد أن نقدم أداءً أفضل. لننتقل إلى المباراة التالية».
ومن الواضح أن نداء فان ديك الحماسي أثمر عن نتائج إيجابية، حيث عادت هولندا بقوة لتحقق فوزاً ساحقاً بنتيجة 5-1 على السويد في مباراتها الثانية.