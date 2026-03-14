لا يزال كيليان مبابي وجود بيلينغهام غائبين عن تشكيلة ريال مدريد المعلنة لمباراة إلتشي
أزمة الإصابات تضرب ريال مدريد
تبلغ غرفة العلاج في فالديبيباس طاقتها الاستيعابية القصوى في أسوأ توقيت ممكن بالنسبة للبلانكوس. وقد أكدت القائمة الرسمية للفريق التيأعلن عنها النادي استعدادًا لمباراة إلتشي أسوأ مخاوف مشجعي ريال مدريد: حيث لا يزال كل من مبابي وبيلينغهام ورودريغو وإيدر ميليتاو غير جاهزين للعب. وبالفعل، فقد الفريق عموده الفقري خلال الأسابيع الأخيرة، تاركًا أربيلوا أمام معضلة صعبة يجب حلها في كل من الدفاع والهجوم.
الوضع الدفاعي سيء للغاية بشكل خاص. بالإضافة إلى الغيابات الطويلة الأمد لديفيد ألابا وفيرلاند ميندي، يفتقد الفريق أيضًا ألفارو كاريراس وداني سيبايوس. كان راؤول أسينسيو آخر من انسحب بعد أن أبلغ عن إصابة عضلية، مما ترك خط الدفاع يبدو ضعيفًا للغاية مع دخول النادي المرحلة الحاسمة من الموسم.
نجمات «لا فابريكا» يحصلن على فرصة للعب مع الفريق الأول
مع وجود العديد من اللاعبين المخضرمين الذين يتابعون المباريات من المدرجات، انتقلت الأضواء إلى الجيل القادم. وقد لجأ أربيلوا إلى أكاديمية النادي لملء الفراغ، حيث استدعى العديد من الشباب الموهوبين من فريق كاستيا. وقد انضم كل من دانييل يانيز، ودييغو أغوادو، وتياغو بيتارش، وسيزار بالاسيوس، ومانويل أنخيل، وسيرجيو ميستري إلى صفوف الفريق لسد الثغرات التي تسببت فيها أزمة الإصابات.
في الواقع، تشير تقارير صحيفة ماركا إلى أن أنخيل قد يحصل على فرصة للعب أساسيًا ضد إلتشي. وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مؤخرًا أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا في فوز "البلانكوس" الساحق 3-0 على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب من دور الـ16.
هل سيتم إجراء تغييرات في التشكيلة قبل مواجهة مانشستر سيتي؟
يُعد توقيت مباراة إلتشي حساسًا بشكل خاص في ظل الظلال التي تلقيها مباريات دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق مانشستر سيتي في مباراة الإياب الحاسمة يوم الثلاثاء، وهي المباراة التي ستحدد طموحات النادي الأوروبية لهذا الموسم. ويفرض هذا الالتزام القاري على أربيلوا أن يوازن بين الحاجة إلى حصد النقاط في الدوري المحلي وضرورة الحفاظ على جاهزية لاعبيه الأساسيين المتبقين لرحلة مانشستر.
ونتيجة لذلك، من المتوقع إجراء تغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية الليلة. يعتبر براهيم دياز وداني كارفاخال وإدواردو كامافينجا المرشحين الأبرز للعب أساسيين ضد إلتشي، حيث يسعى أربيلوا إلى إدارة أعباء العمل بشكل فعال. يمشي المدرب الإسباني على حبل رفيع، مدركاً أن أي إصابات أخرى في مجموعة لاعبيه الأساسيين قد تكون كارثية على آمال النادي في الفوز بالألقاب سواء في إسبانيا أو على الساحة الأوروبية.
لا يمكننا تحمل خسارة أي نقاط في صراع الفوز بلقب الدوري الإسباني
على الرغم من صعوبات اختيار التشكيلة والانشغالات الأوروبية المقبلة، يظل التركيز الأساسي لفريق «البلانكوس» الليلة منصبًا بشكل كامل على الدوري الإسباني. فكل نقطة لها قيمتها الكبيرة في سعيهم للحاق ببرشلونة، وأي تعثر على أرضهم أمام إلتشي سيشكل ضربة قوية لطموحاتهم المحلية. قد يكون الفريق يعاني من نقص في اللاعبين، لكن التوقعات في البرنابيو لا تزال عالية كما كانت دائمًا، حيث يطالب المشجعون بأداء مهيمن بغض النظر عمن يرتدي القميص.
يحتل الفريق الأبيض حالياً المركز الثاني في الترتيب برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة. مع اقتراب الدوري الإسباني من أسابيعه الأخيرة، ستكون كل فوز حاسماً لرجال أربيلوا إذا أرادوا انتزاع اللقب من منافسهم في الكلاسيكو.
