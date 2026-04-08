لا يزال بعيدًا كل البعد عن المستوى المثالي! تغيير جديد في نادي بايرن ميونيخ يعقد التعامل مع جمال موسيالا

وفي هذا الصدد، تلعب عدة عوامل دورًا حاسمًا. فقد استفاد غنابري من قرارات الانتقالات المحفوفة بالمخاطر التي اتُخذت في الصيف، وحصل على مكانه الأساسي في التشكيلة منذ بداية الموسم بشكل أو بآخر. وبعد رحيل ليروي ساني وكينغسلي كومان وتوماس مولر، بالإضافة إلى الإصابة الخطيرة التي تعرض لها جمال موسيالا خلال بطولة كأس العالم للأندية، لم ينضم إلى الفريق سوى لاعب هجومي واحد هو لويس دياز. بالإضافة إلى ذلك، حظي المراهق لينارت كارل بالثقة ليكون بديلاً لمايكل أوليسي في الجناح الأيمن.

شغل غنابري المنصب الشاغر في مركز رقم 10 واستغل فرصته بطريقة مثيرة للإعجاب. في حين أن مشاركته في خمسة أهداف في أول خمس مباريات من الموسم اعتبرها البعض مجرد لحظة عابرة لها تاريخ انتهاء صلاحية، إلا أن الأمر كان مختلفًا تمامًا هذه المرة. فقد واصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أداءه المتميز، وأثبت طموحاته في الحصول على مكان أساسي في التشكيلة، بل ووقع في فبراير عقدًا جديدًا لمدة عامين، وإن كان براتب أقل قليلاً. وذلك في الوقت الذي لم يُعرض فيه عقد جديد على ليون جوريتزكا.

قال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية، بشكل دقيق تمامًا أثناء تجديد العقد: "لقد نما سيرج غنابري مع بايرن ميونيخ وهو أحد الركائز الأساسية لهذه الفريق – فهو مهم للغاية داخل الملعب وفي غرفة الملابس". وقد ساهم في ذلك أيضًا انخفاض معدل غيابه هذا الموسم. فقد غاب عن التشكيلة أربع مرات فقط، كما لم يشارك في نفس العدد من المباريات بسبب إدارة الأحمال. ويؤكد مدى أهمية ذلك عدد أيام غيابه في السنوات الخمس السابقة. فقد اضطر غنابري إلى التوقف 20 مرة لأسباب مختلفة، وبالتالي غاب عن 65 مباراة مع النادي والمنتخب.

كما طرأ تغيير على مظهره. غنابري، الذي كان يثير الجدل خارج الملعب بملابسه الفاخرة، يرتدي منذ هذا الموسم عصابة رأس بيضاء لافتة للنظر. لكن الأهم من علامته التجارية الجديدة هو حقيقة أن غنابري أعاد اختراع نفسه إلى حد ما تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني. في موسمه الأول، استخدمه البلجيكي، مثل أسلافه، بشكل أساسي كجناح. ولم يتم استخدامه في مركز الوسط إلا في المرحلة الأخيرة غير المهمة، عندما لم يعد هناك شك في الفوز بالبطولة إلا من خلال الحسابات. كما كان يلعب في الجناحين عند الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.