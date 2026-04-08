لا يزال بعيدًا كل البعد عن المستوى المثالي! تغيير جديد في نادي بايرن ميونيخ يعقد التعامل مع جمال موسيالا

لسنوات طويلة، انقسمت الآراء في نادي بايرن ميونيخ حول التفاوت في مستوى أداء سيرج غنابري. بعد أن كان عنصراً حاسماً في مسيرة الانتصارات عام 2020، أظهر المهاجم ما هو قادر عليه، لكنه غالباً ما عانى من عدم الارتقاء إلى المستوى الذي حدده لنفسه خلال المواسم الخمسة التالية، وأصبح منذ عام 2023 مرشحاً دائماً للبيع.
الاتهام المتكرر: غنابري يفتقر إلى الثبات. بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع جيدة، كان من الممكن توقع تراجع طويل الأمد أو إصابة. كانت احتمالية أن يتوقف كل شيء فجأة بعد فترات قوية كبيرة دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، كان جسده يتعطل بانتظام، وكانت فترة وجوده التي استمرت قرابة ثماني سنوات في ميونيخ تتسم دائمًا بتقلبات صحية. وهكذا، في الصيف الماضي، عادت الشائعات حول انفصاله.
لكن غنابري نفسه كان يشير دائمًا إلى عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم وأصر على البقاء. ما قوبل بالتجهم خارج النادي، سواء بين الخبراء أو بين المشجعين، تبين الآن أنه كان حظًا سعيدًا. لقد انقلب الوضع 180 درجة! إنه بلا شك أحد أكبر الفائزين في هذا الموسم.
أكثر من مجرد صدفة سعيدة! سيرج غنابري أعاد اكتشاف نفسه
وفي هذا الصدد، تلعب عدة عوامل دورًا حاسمًا. فقد استفاد غنابري من قرارات الانتقالات المحفوفة بالمخاطر التي اتُخذت في الصيف، وحصل على مكانه الأساسي في التشكيلة منذ بداية الموسم بشكل أو بآخر. وبعد رحيل ليروي ساني وكينغسلي كومان وتوماس مولر، بالإضافة إلى الإصابة الخطيرة التي تعرض لها جمال موسيالا خلال بطولة كأس العالم للأندية، لم ينضم إلى الفريق سوى لاعب هجومي واحد هو لويس دياز. بالإضافة إلى ذلك، حظي المراهق لينارت كارل بالثقة ليكون بديلاً لمايكل أوليسي في الجناح الأيمن.
شغل غنابري المنصب الشاغر في مركز رقم 10 واستغل فرصته بطريقة مثيرة للإعجاب. في حين أن مشاركته في خمسة أهداف في أول خمس مباريات من الموسم اعتبرها البعض مجرد لحظة عابرة لها تاريخ انتهاء صلاحية، إلا أن الأمر كان مختلفًا تمامًا هذه المرة. فقد واصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أداءه المتميز، وأثبت طموحاته في الحصول على مكان أساسي في التشكيلة، بل ووقع في فبراير عقدًا جديدًا لمدة عامين، وإن كان براتب أقل قليلاً. وذلك في الوقت الذي لم يُعرض فيه عقد جديد على ليون جوريتزكا.
قال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية، بشكل دقيق تمامًا أثناء تجديد العقد: "لقد نما سيرج غنابري مع بايرن ميونيخ وهو أحد الركائز الأساسية لهذه الفريق – فهو مهم للغاية داخل الملعب وفي غرفة الملابس". وقد ساهم في ذلك أيضًا انخفاض معدل غيابه هذا الموسم. فقد غاب عن التشكيلة أربع مرات فقط، كما لم يشارك في نفس العدد من المباريات بسبب إدارة الأحمال. ويؤكد مدى أهمية ذلك عدد أيام غيابه في السنوات الخمس السابقة. فقد اضطر غنابري إلى التوقف 20 مرة لأسباب مختلفة، وبالتالي غاب عن 65 مباراة مع النادي والمنتخب.
كما طرأ تغيير على مظهره. غنابري، الذي كان يثير الجدل خارج الملعب بملابسه الفاخرة، يرتدي منذ هذا الموسم عصابة رأس بيضاء لافتة للنظر. لكن الأهم من علامته التجارية الجديدة هو حقيقة أن غنابري أعاد اختراع نفسه إلى حد ما تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني. في موسمه الأول، استخدمه البلجيكي، مثل أسلافه، بشكل أساسي كجناح. ولم يتم استخدامه في مركز الوسط إلا في المرحلة الأخيرة غير المهمة، عندما لم يعد هناك شك في الفوز بالبطولة إلا من خلال الحسابات. كما كان يلعب في الجناحين عند الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان.
سيرج غنابري يثبت أخيرًا مستواه: "لحسن الحظ، قمنا بتمديد عقده"
وبعد مرور بضعة أشهر، يمكننا أن نستنتج أن غنابري قد أتقن دوره الجديد كلاعب حر خلف هاري كين. بل يبدو أن هذا الدور مصمم خصيصًا له. "سيرج رائع، إنه متميز. لحسن الحظ، قمنا بتمديد عقده"، قال جوشوا كيميش بعد ثنائيته ضد يونيون برلين مباشرة قبل فترة توقف المباريات الدولية. وأشاد كومباني به قائلاً: "إنه جيد تماماً مثل مهاجمينا الآخرين. بصراحة، أحب دائماً التحدث بشكل إيجابي عن سيرج، حتى أكثر من الآخرين."
غالبًا ما يتربص غنابري على مستوى خط دفاع الخصم، ويبحث مرارًا وتكرارًا عن الثغرات في المساحة الخلفية، بينما يتراجع المهاجم الإنجليزي في كثير من الأحيان وينظم اللعب في العمق - أو يبحث عن فرصة للتسديد. لكن في لحظات معينة، ينطلق غنابري بنفسه بقوة من العمق. وقد أدرك ريال مدريد مدى صعوبة الدفاع ضد هذا التناوب المستمر خلال فوز ميونيخ 2-1.
جاء الهدف الأول نتيجة تضافر بين كين الذي كان في الفضاء النصفي وغنابري الذي كان قريباً من الوسط، والذي بدوره مرر الكرة إلى دياز في اللحظة المثالية. أما الهدف الثاني فكان تسديدة أرضية دقيقة من الإنجليزي، بينما قام غنابري على الأقل بإلهاء دفاع "الملكيين" بمساره القطري عبر خط الدفاع. بالتعاون مع أوليسي، تعد ديناميكية الرباعي الهجومي الأفضل حالياً على مستوى أوروبا.
وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة على موسيالا للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية في المباريات المهمة. خاصة وأن كارل يتوق للعب، ويحتل حالياً الصدارة بفضل أدائه الجيد المنتظم مقارنةً باللاعب المتميز. كان ظهور موسيالا في البرنابيو بعد استبداله لغنابري في الدقيقة 69 أمراً شبه معبراً.
بايرن ميونيخ: جمال موسيالا لا يزال بعيدًا عن مستواه الكامل
لم يكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا حاضرًا في معظم فترات المباراة. فقد أهدر فرصتين واعدتين في الهجوم المرتد ولم يلمس الكرة سوى عشر مرات. علاوة على ذلك، كانت إحدى هذه اللمسات دلالة على أن موسيالا لم يصل بعد إلى مستواه الكامل. كان بإمكانه، من موقع ممتاز، أن يسجل الهدف الثالث 3-1 الذي ربما كان سيحسم المباراة قبل النهاية بقليل، وبذلك كان بإمكانه إزالة الشائكة التي أثارت الكثير من الجدل بعد ذلك من حساء نجاح البافاريين. قال غنابي: "في نهاية المطاف، أتيحت لنا بعض الفرص التي كان يجب أن نسجلها"، وشدد على أنه: "ربما كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل قليلاً في النهاية، عندها كنا سنتمكن من القضاء عليهم".
في النهاية، لم يكن السبب الوحيد في أن بايرن لم يرق إلى مستوى توقعاته (xG) البالغة 2.92 وفقد فرصة حسم المباراة مبكراً هو فرصة موسيالا هذه. ومع ذلك، فإن موسيالا ببساطة لا يملك حالياً ما يبرر وجوده على أرض الملعب في اللحظات الحاسمة.
الشعور بالقلق الملموس أمر طبيعي تمامًا بعد عدة أسابيع مليئة بالنكسات. وقد أوضح إيبرل ذلك مرة أخرى قبل السفر إلى مدريد. "إنها ليست إصابة يمكن علاجها ببساطة"، أوضح، مضيفًا: "هناك الكثير من الجانب البدني، ولكن الروح والنفسية أيضًا جزء من الأمر." كما تطرق إلى العديد من الانتكاسات التي أعقبت عودة موسيالا في يناير، وآخرها بعد المباراة ضد أتالانتا بيرغامو. كان "التصاقات في الكاحل" هي المشكلة - وهو أمر حساس للغاية، لأن: "ليس كل شيء سليمًا وبكرًا، بل هناك أيضًا تدخل جراحي وإصابات".
وبالتالي، فإن محاولة منح موسيالا أكبر عدد ممكن من الفرص لاستعادة قوته السابقة أمر مفهوم. "لقد مرّ بطبيعة الحال بفترة صعبة. إنه بحاجة إلى الثقة بالنفس"، كما قال لوثار ماتيوس بشكل دقيق يوم الثلاثاء بصفته خبيرًا في قناة سكاي أوستريا. وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون في هذه الحالة دون إيقاع اللعب". في الوقت نفسه، أقر اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مشاركاته مع المنتخب الوطني أيضًا: "بالنسبة لموسيالا، جاءت هذه المشاركة مبكرة من الناحية الفنية، ولكن ربما يحتاج المرء إلى هذه المباريات ليشعر مرة أخرى على أرض الملعب بأنه مهم للفريق، وأن المدرب يمنحه الثقة."
إحصائية رائعة لسيرج غنابري - وجمال موسيالا يكتفي بدور المنافس
وهذا الثقة التي يحتاجها موسيالا بشدة، لا سيما في ضوء كأس العالم. ونظرًا لأنه غاب أيضًا عن معسكر مارس بسبب آلام في الكاحل، فإن تشكيلة جوليان ناجلسمان الهجومية أصبحت راسخة إلى حد كبير. كاي هافرتز وفلوريان فيرتز أصبحا لاعبين أساسيين. وقد شارك نيك وولتمادي وليروي ساني في التشكيلة الأساسية مرة واحدة لكل منهما، بينما تألق كارل مرة أخرى كلاعب بديل. وماذا عن غنابري؟ فقد شارك هو أيضًا مرتين في التشكيلة الأساسية، وفي المرتين كان يلعب كلاعب حر خلف المهاجم.
أدى ذلك إلى أن ويرتز، الذي يلعب أيضًا في أفضل حالاته، اضطر إلى اللعب في الجناح الأيسر. "سيرج في حالة جيدة جدًا – لأسباب مختلفة. إنه في لياقة بدنية ممتازة، كما أنه يستفيد من الوضع الناجم عن الإصابات، حيث لا يتوفر لدينا الكثير من اللاعبين لهذا المركز. وبذلك يمكنه اللعب بحرية وبشعور جيد"، قال مدرب المنتخب الألماني في أكتوبر الماضي.
لم يتغير شيء في هذا الصدد. وقد أثبت غنابري مرة أخرى مدى قدرته على إثراء المنتخب الألماني في هذا الدور بهدفه وتمريرته الحاسمة ضد سويسرا. كانت هذه مشاركاته الخامسة والسادسة في التسجيل منذ بدء تصفيات كأس العالم في سبتمبر من العام الماضي. إن حقيقة أن غنابري قد استحق مكاناً أساسياً في التشكيلة وأنه لا مفر من وجوده، تنعكس في إحصائية أخرى مثيرة للاهتمام.
باستثناء المهاجمين الوسط، يحتاج غنابري إلى أقل عدد من الدقائق بين جميع لاعبي الهجوم الألمان ليحرز هدفاً. في الموسم الحالي، شارك غنابري بشكل مباشر في تسجيل هدف كل 90 دقيقة تقريباً مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني. سجل 27 مشاركة في الأهداف في 44 مباراة، معظمها لم تكتمل حتى النهاية.
ويليه كارل في المركز الثاني في هذا الترتيب، حيث يسجل هدفًا لفريقه كل 109 دقائق. كل هذا ليس بالضرورة أخبارًا جيدة لموسيالا - ويجعل من الصعب على كل من كومباني وناجلسمان منحه دورًا أكبر من دور المنافس. على الرغم من أن موسيالا ربما يكون سعيدًا بمجرد قدرته على اللعب مرة أخرى دون ألم.
سيرج غنابري: إحصائيات الأداء مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني هذا الموسم
الإحصائيات نادي بايرن ميونيخ منتخب ألمانيا المباريات 36 8 الأهداف 10 4 تمريرات حاسمة 11 2 دقائق اللعب 1,980 573