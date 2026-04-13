في غضون ذلك، أشارت صحيفة «كولنر شتات-أنزيغر» إلى احتمال أن يقوم المالا بتسريع انتقاله إلى الجزيرة بمساعدة مستشار نجمي. والحديث هنا عن علي بارات، الذي عرض خدماته على العائلة، والتي تتولى شؤونه منذ مارس. وكان المالا قد انفصل عن مستشاره السابق، الذي ينحدر من ضواحي كولونيا وكان يتولى شؤون شقيقه الأكبر مالك، في سياق ذلك.

يُقال إن بارات يتمتع بعلاقات جيدة داخل الوسط الرياضي مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد اشتهر في ألمانيا بشكل خاص من خلال صفقة الإعارة بين تشيلسي وبايرن ميونيخ بشأن نيكولاس جاكسون. وبصفته صانع القرار، أشاد بنفسه لاحقًا في بيان غريب للغاية بعنوان "علي بارات أعاد تعريف اللعبة" وأثنى على الصفقة بأعلى درجات الثناء.

في موسمه الأول في الدوري الألماني، يقدم إل مالا أداءً مقنعاً على جميع الأصعدة حتى الآن، وهو أكثر لاعبي كولونيا تهديفاً برصيد 11 هدفاً و4 تمريرات حاسمة. ضد بريمن، سجل ركلة جزاء ليمنح فريقه التقدم 1-0 مؤقتاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ"المالا" أن يعلق آمالاً خفيفة على المشاركة في كأس العالم، بعد أن تم استدعاؤه في نوفمبر من قبل يوليان ناجلسمان للمرة الأولى إلى المنتخب الأول للاتحاد الألماني لكرة القدم. لكنه لم يشارك في أي مباراة، قبل أن يسافر إلى المنتخب الوطني تحت 21 عاماً بعد المباراة الأولى كما كان متفقاً عليه مسبقاً. ولم يرشح له مدرب المنتخب الوطني للمشاركة في معسكر مارس.