بعد فوز فريق «الظباء» بنتيجة 3-1 على نادي فيردر بريمن يوم الأحد، ترك المهاجم المطلوب بشدة مستقبله مفتوحًا.
"لا يزال أمامي خمس مباريات": تتزايد المؤشرات على صفقة انتقال مدوية لسعيد الملا
"أشعر بالراحة. لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث"، قال "إل مالا" أمام ميكروفون DAZN، مؤكدًا: "لكن لا يزال أمامي خمس مباريات. وسأبذل قصارى جهدي فيها. نجري محادثات سرية مع توماس كيسلر، ونحن منفتحون وصريحون مع بعضنا البعض. لا يزال أمامنا هنا بضع مباريات، وهي مباريات بالغة الأهمية للنادي. وعندما يحين الوقت، سيحدث ما يجب أن يحدث".
لم يعد سراً أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً يلمح إلى رحيله في الصيف. منذ أشهر، تنتشر شائعات مستمرة حول انتقاله إلى برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن كولونيا رفضت العروض المقدمة حتى الآن للنجم الصاعد في الدوري الألماني وتأمل في الحصول على مبلغ أكبر.
الملّا: كيسلر ينفي ارتفاع السعر
ذكرت صحيفة «سبورت بيلد» في أوائل أبريل أن قيمة صفقة الانتقال تبلغ 50 مليون يورو، في حين يُقال إن برايتون لا تنوي دفع أكثر من 35 مليون يورو. أما المدير الرياضي لنادي كولونيا، توماس كيسلر، فقد التزم الصمت، مؤكدًا لصحيفة «كولنر شتات-أنزيغر» أنه لا يوجد أي عرض حاليًا.
كما قال كيسلر إنه "لم يكن هناك حتى الآن أي رغبة من جانب اللاعب في بدء محادثات مع أندية أخرى"، مشيرًا إلى عقد الملا الذي يستمر حتى عام 2030، والذي لا يتضمن بندًا للانسحاب. وكان قد قيل سابقًا أن عائلة المهاجم قد اتفقت مع نادي "السيغولز" على شروط العقد المحتملة. وينطبق هذا أيضًا على شقيقه مالك، الذي يلعب في الفريق الثاني لكولونيا، والذي من المفترض أن يكون عاملاً حاسماً في خطط مستقبل سعيد. بالإضافة إلى ذلك، نفى كيسلر أيضًا الحد الأقصى المتداول البالغ 50 مليون يورو، والذي وصفه بأنه "غير محدد".
هل يسعى «الملا» إلى الانتقال بمساعدة مستشار نجم؟
في غضون ذلك، أشارت صحيفة «كولنر شتات-أنزيغر» إلى احتمال أن يقوم المالا بتسريع انتقاله إلى الجزيرة بمساعدة مستشار نجمي. والحديث هنا عن علي بارات، الذي عرض خدماته على العائلة، والتي تتولى شؤونه منذ مارس. وكان المالا قد انفصل عن مستشاره السابق، الذي ينحدر من ضواحي كولونيا وكان يتولى شؤون شقيقه الأكبر مالك، في سياق ذلك.
يُقال إن بارات يتمتع بعلاقات جيدة داخل الوسط الرياضي مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد اشتهر في ألمانيا بشكل خاص من خلال صفقة الإعارة بين تشيلسي وبايرن ميونيخ بشأن نيكولاس جاكسون. وبصفته صانع القرار، أشاد بنفسه لاحقًا في بيان غريب للغاية بعنوان "علي بارات أعاد تعريف اللعبة" وأثنى على الصفقة بأعلى درجات الثناء.
في موسمه الأول في الدوري الألماني، يقدم إل مالا أداءً مقنعاً على جميع الأصعدة حتى الآن، وهو أكثر لاعبي كولونيا تهديفاً برصيد 11 هدفاً و4 تمريرات حاسمة. ضد بريمن، سجل ركلة جزاء ليمنح فريقه التقدم 1-0 مؤقتاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ"المالا" أن يعلق آمالاً خفيفة على المشاركة في كأس العالم، بعد أن تم استدعاؤه في نوفمبر من قبل يوليان ناجلسمان للمرة الأولى إلى المنتخب الأول للاتحاد الألماني لكرة القدم. لكنه لم يشارك في أي مباراة، قبل أن يسافر إلى المنتخب الوطني تحت 21 عاماً بعد المباراة الأولى كما كان متفقاً عليه مسبقاً. ولم يرشح له مدرب المنتخب الوطني للمشاركة في معسكر مارس.
سعيد الملا: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة 1.FC كولونيا 31 11 4 فيكتوريا كولونيا 45 14 6 نادي فيكتوريا كولونيا 19 11 6