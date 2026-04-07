لا يزال آرني سلوت واثقاً من قدرة ليفربول على «منافسة» باريس سان جيرمان بعد أن رأى جوانب إيجابية في الهزيمة المذلة 4-0 أمام مانشستر سيتي

بعد خروجهم المدمر من كأس الاتحاد الإنجليزي، أصبحت دوري أبطال أوروبا الآن اللقب الوحيد الذي يتنافس عليه ليفربول هذا الموسم. ومع ذلك، فإنهم يواجهون أيضًا معركة ضخمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان التأهل للمسابقة الأوروبية الأبرز في العام المقبل.

ويحتل الفريق حالياً المركز الخامس في الترتيب برصيد 49 نقطة بعد 31 مباراة، متأخراً بخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع وست نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث. ومع اقتراب تشيلسي وبرينتفورد من الفريق برصيد 48 و46 نقطة على التوالي، يواجه الفريق مرحلة صعبة في الدوري المحلي إلى جانب مبارياته الأوروبية الحاسمة ذهاباً وإياباً لإنقاذ موسمه المضطرب.