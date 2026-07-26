"لا يتقبل الهزيمة وعليه أن يبقي الاحترام فوق كل شيء".. لاعب روما السابق يكشف كواليس العمل تحت قيادة مورينيو!

في مقابلة كاشفة مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، تحدث مايورال عن المدربين الذين عمل معهم خلال مسيرته. وبعد أن قضى فترة مع مورينيو في نادي روما، حيث خاض المهاجم 56 مباراة وسجل 18 هدفًا، ألقى الضوء على الحقيقة الكاملة وراء العمل تحت قيادة مورينيو. ورغم أنه لم يكن دائمًا في التشكيلة الأساسية، اعترف مايورال بأنه استمتع تمامًا بالعمل اليومي.

"قبل كل شيء، التدريبات. كانت تنافسية للغاية وممتعة جدًا. على الرغم من أن وضعي لم يكن مثاليًا، إلا أنني استمتعت كثيرًا بالتدريب معه"، أوضح مايورال، مشيرًا إلى أن التدريبات كانت عادةً قصيرة، حيث كانت تستغرق حوالي 45 دقيقة إلى ساعة واحدة، لكنها كانت مكثفة للغاية وتتم دائمًا بالكرة.