"لا نلعب بكثافة؟".. سكالوني يرد بذكاء على تصريحات أنشيلوتي المثيرة للجدل

بينما تستعد الأرجنتين لمباراتها الثانية في المجموعة العاشرة بمدينة دالاس، تطرق سكالوني إلى التعليقات الأخيرة التي أدلى بها أنشيلوتي بشأن أسلوب لعب أبطال العالم. وكان المدرب الإيطالي المخضرم قد أشار إلى أن المنتخب اللاتيني لا يعتمد بالضرورة على أسلوب الضغط العالي والمكثف، مما أثار جدلاً حول المردود البدني للأرجنتين على أرض الملعب.

ومع ذلك، سارع سكالوني إلى نزع فتيل أي أزمة محتملة خلال مؤتمره الصحفي، حيث أوضح المدرب قائلاً: "أنا آخذ الأمر بصدر رحب. لقد تحدث عنا بشكل جيد ولم يتحدث بسوء. لقد فهمت جيداً ما قاله، ولأنه تحدث بمزيج من الإسبانية والإيطالية والبرتغالية، فربما لم يكن الأمر واضحاً تماماً للبعض. لقد فهمت تصريحاته كإشادة وليس كانتقاد، وأنا متأكد جداً من ذلك".