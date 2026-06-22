رفض المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، الانجرار إلى حرب كلامية مع كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد أن ألمح مدرب البرازيل إلى أن فريق التانجو "لا يلعب كرة قدم عالية الكثافة". وفي حديثه قبل مواجهة فريقه المرتقبة في دور المجموعات بكأس العالم أمام النمسا، اختار سكالوني بدلاً من ذلك اعتبار تعليقات المدرب الإيطالي بمثابة إشادة بنهجه التكتيكي.
"لا نلعب بكثافة؟".. سكالوني يرد بذكاء على تصريحات أنشيلوتي المثيرة للجدل
سكالوني يقلل من شأن الخلاف مع أنشيلوتي
بينما تستعد الأرجنتين لمباراتها الثانية في المجموعة العاشرة بمدينة دالاس، تطرق سكالوني إلى التعليقات الأخيرة التي أدلى بها أنشيلوتي بشأن أسلوب لعب أبطال العالم. وكان المدرب الإيطالي المخضرم قد أشار إلى أن المنتخب اللاتيني لا يعتمد بالضرورة على أسلوب الضغط العالي والمكثف، مما أثار جدلاً حول المردود البدني للأرجنتين على أرض الملعب.
ومع ذلك، سارع سكالوني إلى نزع فتيل أي أزمة محتملة خلال مؤتمره الصحفي، حيث أوضح المدرب قائلاً: "أنا آخذ الأمر بصدر رحب. لقد تحدث عنا بشكل جيد ولم يتحدث بسوء. لقد فهمت جيداً ما قاله، ولأنه تحدث بمزيج من الإسبانية والإيطالية والبرتغالية، فربما لم يكن الأمر واضحاً تماماً للبعض. لقد فهمت تصريحاته كإشادة وليس كانتقاد، وأنا متأكد جداً من ذلك".
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تعريف الكثافة في اللعبة الحديثة
وذهب مدرب الأرجنتين إلى أبعد من ذلك في شرح فلسفته التكتيكية، متسائلاً عن الهوس الحديث بالضغط المستمر. وأشار إلى أن الصلابة الدفاعية والذكاء في التحولات غالباً ما يكونان أكثر قيمة من المجهود البدني الخالص. وأوضح سكالوني أن معظم الفرق النخبوية تمنح الأولوية الآن للسيطرة بدلاً من الفوضى، خاصة في أجواء البطولات الكبرى المشتعلة.
وتابع: "عليك أن تنظر إلى ما يُفهم من مصطلح الكثافة، فعندما لا تمتلك الكرة، يجب أن تحاول ضمان ألا يتسببوا في إيذائك. ليس هناك الكثير من الفرق التي تضغط عليك في مناطق عالية وبطريقة رجل لرجل. الفرق تصبح قوية في وسط الملعب، وهناك تُحسم المباريات. سواء فزت بثلاثة مهاجمين أو دافعت بثلاثة أو خمسة في الخلف، فإن رد الفعل عند فقدان الكرة هو ما يهم".
التطور منذ التتويج في قطر 2022
وفي معرض تأمله لكيفية تطور الفريق منذ رفع الكأس في قطر، سلط سكالوني الضوء على دمج المواهب الشابة مثل نيكو باز وجيوليانو سيميوني. ويعتقد أن الفريق حافظ على تعطشه التنافسي مع إضافة ملفات تكتيكية مختلفة إلى مقاعد البدلاء للسماح بلعب هجومي مباشر عند الحاجة.
وأضاف: "الفريق يسير على الطريق الصحيح رغم مرور ثلاث سنوات ونصف. لم يظهروا أي علامات على رفع أقدامهم عن دواسة الوقود (التراخي) وهذا هو سبب وجودهم هنا. هناك دائماً مجال للتحسن وقد فهموا الرسالة بشكل جيد للغاية. من الصعب جداً على الجميع الوصول إلى جاهزية بنسبة 100% بسبب عدد المباريات التي لُعبت، لكن جميع اللاعبين الـ 26 متاحون وجاهزون للعب".
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مسار الأرجنتين والبرازيل في دور المجموعات
ينصب تركيز سكالوني الأساسي الآن على ضمان التأهل من المجموعة العاشرة. وتستعد الأرجنتين حالياً لمواجهة حاسمة ضد منتخب النمسا الرائع، حيث يمتلك كلا الفريقين ثلاث نقاط في رصيدهما. وقد يضمن الفوز لأبطال العالم حسم صدارة المجموعة.
على الجانب الآخر من القرعة، تستمتع البرازيل ببعض الراحة بعد فوزها الساحق على هايتي بنتيجة 3-0. ولا يحتاج رجال أنشيلوتي سوى إلى التعادل في مباراتهم الأخيرة ضد اسكتلندا لضمان مكان لهم في دور الـ 32.