Getty Images Sport
ترجمه
"لا نخشى أحداً" - هاري كين متحمس لمواجهة ريال مدريد مع نجم بايرن ميونيخ، وهو مقتنع بقدرتهم على التغلب على جود بيلينغهام وكيليان مبابي
كين يسجل هدفين في فوز بايرن الساحق على أتالانتا
تغلب بايرن ميونيخ بسهولة على أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وبعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 في إيطاليا، فاز بطل الدوري الألماني بنتيجة 4-1 على ملعب أليانز أرينا ليضمن تأهله إلى دور ربع النهائي. وسجل كين هدفين في مباراة الإياب ليصل إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا. وسيواجه بايرن الآن ريال مدريد على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي في مباراة من المتوقع أن تكون مواجهة ملحمية بين اثنين من عمالقة أوروبا.
- Getty Images Sport
كين يوجه تحذيرًا إلى ريال مدريد
وتحدث كين بعد المباراة عن مباراة ربع النهائي، قائلاً للصحفيين: "نحن لا نخشى أحداً. بالطبع، ستكون المباراة صعبة عندما تواجه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. علينا أن نستعد لمعركة صعبة. سنكون مستعدين لها. لقد قدمنا أداءً جيداً حتى الآن هذا الموسم؛ علينا فقط أن نواصل على هذا المنوال".
وكرر زميله في بايرن ميونيخ، توم بيشوف، ما قاله كين، مضيفاً: "أتطلع إلى مباراة رائعة. إنهما فريقان قويان للغاية. نحن لا نخاف من أحد، لذا ستكون مباراة رائعة!"
كومباني يتوقع مباراة «استثنائية للغاية»
يتوقع فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، أن تكون مباراة بايرن ضد ريال مدريد مناسبة لا تُنسى. وقال للصحفيين: "أعتقد أن كل شيء في هذين الناديين ضخم. ومن هو أفضل فريق في الوقت الحالي ليس مهمًا على الإطلاق. تاريخ كلا الناديين غني للغاية، وأعتقد أن المواهب الموجودة على أرض الملعب ستكون شيئًا مميزًا للغاية. بصراحة، عندما يتعلق الأمر بريال مدريد، لا بد من القول: كلما ارتفع المستوى، أصبحوا أفضل. لهذا السبب أتوقع مباراة من الطراز الأول. آمل أن تكون مباراة جيدة للجماهير، بما في ذلك المشجعين المحايدين. وفي النهاية، بالطبع، نريد الفوز".
- Getty
سجل بايرن ميونيخ في مواجهاته مع ريال مدريد
يقدم بايرن ميونيخ أداءً ممتازًا هذا الموسم في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، لكنه يعاني من سجل سيئ في المواجهات الأخيرة مع ريال مدريد. فقد فاز "البلانكوس" في آخر أربع مواجهات بينهما في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، كان آخرها بفوزه بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين في نصف نهائي موسم 2023-24. كما يتفوق ريال مدريد في سجل المواجهات المباشرة بين الناديين، حيث فاز في 13 مباراة من أصل 28، مقارنة بـ11 فوزاً لبايرن.
قال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ يان-كريستيان دريسن للصحفيين إن الوقت قد حان لفريقه للتغلب على ريال مدريد: "ريال مدريد ونحن – هذه مواجهة ملحمية. لقد خرجنا بشكل منتظم من البطولة في المباريات الأخيرة التي خضناها ضدهم. حان الوقت لتتغير الأمور ونصل إلى نصف النهائي. أنا واللاعبون نتطلع بشدة إلى المباراة ضد ريال مدريد".
