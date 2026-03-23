لا ملعب، بلدية سان دوناتو تطالب نادي ميلان بتعويض قدره 74,360 يورو

اشترى ناديان إنتر وميلان ملعب مياتزا في ميلانو لبناء ملعب جديد في سان سيرو.

ونتيجة لذلك، يغادر مسؤولو الروسونيري منطقة سان دوناتو ميلانيزي.





وكتبت صحيفة "إل جيورنو" أن البلدية الواقعة جنوب شرق عاصمة لومباردي تطالب الآن ميلان بتعويضها بمبلغ 74.360 يورو عن النفقات التي تكبدتها الهيئة المحلية في شكل استشارات ودراسات متعمقة وإجراءات فنية وإدارية لفحص المشروع الذي كان يفترض بناء ملعب بسعة 70 ألف مقعد في منطقة سان فرانسيسكو.





وقدمت بلدية سان دوناتو ميلانيزي الفاتورة إلى شركة Sportlifecity (التي يمتلك ميلان 90% من أسهمها) وفقًا للبند الذي ينص على حد أقصى قدره 220 ألف يورو.





أعلن ذلك رئيس البلدية فرانشيسكو سكويري في آخر اجتماع لمجلس البلدية، رداً على استفسار من أعضاء المجلس التابعين للحزب الديمقراطي.



