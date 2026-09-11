اعتبارًا من الأول من يناير 2027، سيعدّل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المادة 17، التي تنظّم بنود فسخ العقود والمخالفات التعاقدية.

وبمجرد دخول اللائحة الجديدة حيّز التنفيذ، فإنها تُلزم البطولات بـمواءمة عقودها مع نموذج يكون فيه ثمن الفسخ الأحادي لعقد اللاعب متناسبًا بشكل معقول مع ظروف الانتقال.







