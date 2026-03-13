لا عودة لراسموس هوجلوند إلى مانشستر يونايتد! رئيس نادي نابولي يؤكد خطط إتمام انتقال المهاجم المعار بشكل نهائي
حياة جديدة في إيطاليا
يبدو أن قرار مانشستر يونايتد بالموافقة على إعارة هوجلوند قد أتى بثماره لجميع الأطراف المعنية، حيث يشهد المهاجم الدنماركي تحولاً ملحوظاً في مسيرته الكروية بالدوري الإيطالي. وبعد فترة صعبة في أولد ترافورد، حيث واجه صعوبة في تبرير قيمته الباهظة، استعاد المهاجم لمسته التهديفية تحت إشراف أنطونيو كونتي، وسرعان ما أصبح محور هجوم نابولي.
اتسمت مسيرة اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في نابولي بالثبات الذي كان يفتقده في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ظهر بمظهر أكثر نضجاً وقوة بدنية مقارنة باللاعب الذي غادر مانشستر.
مانا يؤكد خطط الانتقال الدائم
وفي حديثه عن هذه الصفقة، صرح مانا قائلاً: «لا شك في ذلك. سيبقى راسموس هوجلوند هنا. لدينا التزام بالشراء من مانشستر يونايتد إذا تأهل نابولي إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه موجود في خططنا بغض النظر عن هذا الشرط».
تمت صياغة الصفقة بشروط مالية محددة، لكن إدارة نابولي لا تزال مقتنعة بأن الدنماركي هو الرجل المناسب لقيادة خط هجومهم لسنوات قادمة. أكد مانا التزام النادي مرةأخرى موضحاً أنه حتى لو لم يتم استيفاء الشروط الإلزامية، فإن المهاجم سيظل جزءاً أساسياً من مشروعهم طويل الأمد في ملعب دييغو أرماندو مارادونا.
الإحصائيات تثبت عودة هوجلوند
تبرر الإحصائيات التي حققها هوجلوند هذا الموسم رغبة نابولي في التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 44 مليون يورو (38 مليون جنيه إسترليني). فقد كان هوجلوند منقذًا متكررًا لفريق «البارتونوبي»، حيث غالبًا ما كان يضمن لهم نقاطًا حاسمة لإبقائهم في سباق اللقب عندما كان الفريق يعاني في اختراق دفاعات الخصوم الصلبة. وبعد أن سجل 13 هدفاً وصنع أربعة تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، يثبت الدنماركي أن تجربته السابقة في إيطاليا مع أتالانتا لم تكن مجرد صدفة.
المغادرة من أولد ترافورد تلوح في الأفق
بالنسبة لمانشستر يونايتد، يمثل هذا البيع الوشيك لحظة مهمة في عملية إعادة هيكلة الفريق الجارية في ظل الإدارة الرياضية الجديدة. وفي حين قد يتساءل بعض المشجعين عما كان يمكن أن يحدث لو أن هوجلوند استعاد مستواه هذا في مانشستر، فإن ضخ مبلغ 44 مليون يورو المضمون سيوفر موارد قيّمة للشياطين الحمر لتجنيد لاعبين يتناسبون بشكل أفضل مع تطورهم التكتيكي.
