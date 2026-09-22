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مورينيو تحت الضغط: انتقادات جديدة من داخل ريال مدريد لغياب الهوية.. أسطورة الملكي: لا يجب التذرع بالتحكيم!
ماكيليلي يهاجم ريال مدريد
بعد الخسارة بنتيجة 2-1 في ديربي مدريد يوم السبت، تراجع ريال مدريد إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. وفي الوقت نفسه، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد كامل من 21 نقطة قبيل التوقف الدولي.
وأثارت الهزيمة حالة من الإحباط بين الجماهير واللاعبين السابقين، خاصةً بالنظر إلى التوقعات الكبيرة المحيطة بعودة مورينيو إلى مقاعد البدلاء وسوق انتقالات صيفي حافل.
وفي حديثه إلى ESPN، لم يتحفظ ماكيليلي في تصريحاته. فقد أعرب عن خيبة أمل عميقة من الطريقة التي رتّب بها مورينيو الفريق، مشيراً إلى غياب تام للتوجيه التكتيكي والانسجام.
- AFP
الارتباك التكتيكي في ظل مورينيو
القضية الرئيسية التي سلّط ماكيليلي الضوء عليها هي غياب البنية الهجومية الواضحة، ما أدى إلى تداخل في المراكز بين مهاجمين أساسيين مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور. وقد بدا هذا الافتقار إلى الانسجام واضحاً بشكل صارخ أمام أتلتيكو مدريد، ما دفع لاعب الوسط السابق إلى توجيه انتقادات لاذعة.
وقال ماكيليلي: «لا يوجد أي تفاهم. لا بين اللاعبين ولا مع المدرب. يجب على مورينيو أن يتحدث إليهم. الفريق ضعيف، لا توجد خطة لعب ولا أفكار واضحة. لا يوجد شيء. لا شيء، لا شيء، لا شيء... لا شيء على الإطلاق. يجب أن نطالبهم بالمزيد». وأوضح ماكيليلي أن التركيز يجب أن يظل منصبّاً بشكل صارم على هذه النواقص التكتيكية الفادحة.
تجاهل الجدل التحكيمي
عقب الديربي، أثيرت جدلية كبيرة حول حكام المباراة، حيث أبدت قناة ريال مدريد استياءها من واقعة بطاقة حمراء محتملة تخص كريستيان روميرو. غير أن ماكيليلي رفض هذه الشكاوى معتبرًا إياها إلهاءً عن المشكلات الحقيقية التي تواجه مورينيو وفريقه.
وقال ماكيليلي: "المشكلة ليست في الحكم، هناك قصور واضح في الفريق". ويرى المحلل أن توجيه أصابع الاتهام نحو الحكام لا يفعل سوى التستر على المشكلات الخطيرة المتعلقة بطريقة استغلال مبابي والافتقار العام للانسجام داخل التشكيلة الأساسية. فالنادي أمامه الكثير من المشكلات التي يتعين حلها بسرعة.
- AFP
ما هو المقبل بالنسبة لريال مدريد؟
يواجه ريال مدريد جدول مباريات شاقًا بعد التوقف الدولي، ما يترك أمام مورينيو وقتًا ضئيلًا لحل هذه المشكلات التكتيكية. من المقرر أن يواجه النادي فياريال وإشبيلية في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهتي روما ولايبزي[ في دوري أبطال أوروبا في فترة متقاربة. وتبلغ هذه السلسلة الصعبة ذروتها بمباراة حاسمة أمام برشلونة في 25 أكتوبر، والتي قد تحدد مصير موسمهم.
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