Goal.com
مباشر
Julian NagelsmannGetty
Tim Ursinus

ترجمه

لا شك أن هذا لن يعجب أي مشجع للمنتخب الألماني! التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها يوليان ناجلسمان تتأكد صحتها

كأس العالم
فقرات ومقالات
ألمانيا
المباريات الودية
غانا
جوليان ناجلسمان
دينيز أونداف

وقد رافق فوز المنتخب الألماني في المباراتين الوديتين نقاشات واسعة حول قرارات جوليان ناجلسمان وأفعاله وتصريحاته. وفي النهاية، ثبت أن مدرب المنتخب كان على حق في معظم الأحيان!

كان من المفترض أن يكون شهر مارس بمثابة انطلاقة كبيرة للمنتخب الألماني للتعويض عن إخفاقاته في كأس العالم. بعد الخروج المبكر من دور المجموعات في كل من روسيا وقطر، وبالرغم من النتائج المقبولة عمومًا في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه، تتوق ألمانيا بأسرها إلى تحقيق نتائج ناجحة في البطولات الدولية.

لكن ما إن بدأ الشهر، حتى أحدث يوليان ناجلسمان ضجة كبيرة في أول ليلة من خلال مقابلته مع مجلة "كيكر". نقاشات على مد البصر. يبدو أن كل عبارة ثانية كان من الممكن أن تكون موضوعًا لمناقشة تستمر طوال المساء. كانت كلمات ناجلسمان متناقضة في بعض الأحيان، أو حتى خاطئة في حالة تطور ألكسندر بافلوفيتش خلال فترة عمله في نادي بايرن ميونيخ. وبعضها الآخر كان مثيرًا للجدل بكل بساطة. 

  • كما تمسك اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا بخطته خلال المباراتين الوديتين. واجه ناجلسمان الانتقادات في الماراثون المعتاد من الأسئلة الذي تلا المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تشكيلته، وأجاب بصدق وبالتفصيل المعتاد، مما أثار استياء البعض. بينما اتهمه العديد من المشجعين وبعض الصحفيين، كما حدث في ميونيخ، بالسلوك الاستعراضي في بعض الأحيان، إلا أنه حافظ في البداية (!)، وبفضل تصريحاته المثيرة للجدل، على شيء واحد قبل كل شيء، ألا وهو الحق!

    طريقة ناجلسمان في شرح قراراته وتنفيذها حتى أدق التفاصيل هي بالطبع مسألة ذوق - وأحيانًا تتجاوز الحدود قليلاً. ومع ذلك، يبدو أن اللاعبين يعرفون ما الذي ينتظرهم تحت قيادته وكيف يتم التخطيط لهم. قد يؤدي ذلك إلى صرير الأسنان. ولكن عند النظر إلى ورقة تقرير المباراة قبل المباراة، لا يظهر أي دهشة أو استياء. ففي النهاية، أجرى ناجلسمان مع كل لاعب من لاعبيه "محادثات الأدوار" التي يبدو أنه يحبها كثيرًا، وشكل فريقه وفقًا لذلك. ومن لا يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء، لا يتم اصطحابه مع الفريق من الأساس. 

    وقد اتضح ذلك بشكل خاص بعد مباراة غانا، لا سيما فيما يتعلق بـ دينيز أونداف الذي كان موضوع نقاش واسع قبل المباراة. وكما أُعلن مسبقاً، حصل نيك وولتمادي على الأفضلية على أفضل هداف ألماني في الموسم الحالي من الناحية الإحصائية (23 هدفاً، 13 تمريرة حاسمة)، وهو الذي كان قد شارك بالفعل كبديل ضد سويسرا بدلاً من زميله السابق في VfB. وأوضح ناجلسمان بعد صافرة النهاية أن المهاجم طويل القامة "لا يمر بفترة سهلة" في نيوكاسل، ودعم قراره بانتقاد العديد من "علماء النفس الهواة" في البلاد. 

  • Deniz UndavGetty Images

    أونداف يؤكد تصريحات ناجلسمان على أرض الملعب

    وقد رد وولتميد على ثقة ناجلسمان بأداء مثير للإعجاب. أما أونداف، فقد دخل الملعب بعد الاستراحة ليحل محل كاي هافرتز الذي قدم أداءً قوياً مرة أخرى، والذي يرى بعض المشجعين أنه يجب أن يأتي خلف أونداف في الترتيب بسبب فترة إصابته الطويلة. وكان دخول أونداف قد طُلب بالفعل في الشوط الأول من خلال هتافات لا يمكن تجاهلها من المشجعين الألمان الحاضرين في شتوتغارت، موطنه الثاني. 

    لكن ناجلسمان برر قراره بعدم إشراك أونداف في التشكيلة الأساسية قبل المباراة في مقابلة مع قناة ARD مرة أخرى بأن أونداف "لاعب إنهاء" ويظهر أفضل ما لديه "عندما يكون الخصم متعبًا بالفعل. فقد تضيع قدراته بعض الشيء عندما يضطر إلى بذل مجهود كبير في المباراة". كما أنه إذا تراجع عن قراره، فقد "يفقد مصداقيته". وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، سجل أونداف هدف الفوز 2-1 وسط هتافات جنونية من المشجعين. لذا، قد يكون الرأي السائد الآن: أونداف أثبت نفسه أمام ناجلسمان!

    لكن هذا لا يتطابق تمامًا مع الواقع - وقد لا يعجب ذلك بعض المشجعين المنتقدين. فقد أكد أونداف تقييم ناجلسمان له منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها الملعب. في شوط واحد، لمس أونداف الكرة 13 مرة فقط، وأخطأ في تمريرتين، وخسر صراعين. لم ينجح المهاجم، الذي لم يندمج جيدًا في المباراة، إلا في أداء مهمته كمسدد للأهداف ببراعة. بعد ذلك، صرح بأنه يعرف دوره بعد "محادثة مع مدرب المنتخب الوطني"، لكن هذا الدور "قد يتغير ربما بسبب أهداف كهذه". 

    لكن ناجلسمان نفسه أوضح بعد ذلك أن هذا "على الأرجح" لن يتغير. ولذلك، عندما سُئل مرة أخرى عن الدور، أجاب بوجه جاد: "هذا غير مرجح، فأنا لا أجري محادثات حول الأدوار من أجل مارس، بل من أجل كأس العالم". وإنداف يدرك ذلك أيضًا بفضل التواصل الواضح داخل فريق الاتحاد الألماني لكرة القدم، كما أضاف بعد أن أعرب عن أمله: "أنا أقبل ذلك." في الواقع، سجل إنداف معظم أهدافه (16 من 23) لصالح في إف بي في الشوط الثاني، وهو ما دعم تبرير ناجلسمان السابق. 

    ومع ذلك، كانت تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة غير موفقة مرة أخرى، حيث أشار إلى أن أونداف سيضع نفسه تحت الضغط برغبته في الحصول على مكان أساسي: "من هذا المنطلق، لا بأس بالنسبة لي، طالما أنه يبدأ في تسجيل أهداف أقل. إذا كان يتعامل مع الأمر بشكل جيد، فيمكنه القيام بذلك."

  • لا يقتصر الأمر على أونداف فحسب، بل إن ناجلسمان محق أيضًا

    وحتى بعيدًا عن الجدل الدائر حول المهاجمين أونداف وهافرتز وولتماد، يبدو أن قرارات ناجلسمان كانت صائبة في معظمها. فهناك على سبيل المثال اختيار ليروي ساني المثير للجدل، الذي يعاني من تراجع في المستوى وحتى تعرض للصافرات الاستهجانية في شتوتغارت، والذي بعد أدائه الضعيف في سويسرا، ساهم في هدف أونداف بتمريرة حاسمة. أو الضمان الخفي لمكان أساسي ليون غوريتزكا، الذي أحدث تأثيرًا فوريًا من على مقاعد البدلاء في الدور الذي أراده ناجلسمان له كلاعب رقم 8 مخترق، وأدى دورًا بارزًا في التمهيد لهدف 2-1. أو جوشوا كيميش، الذي يعتبره الكثيرون ضياعًا في مركز الظهير الأيمن، والذي لم يكن أقل حضورًا في المباراة بفضل أسلوبه في اللعب. صحيح أنه فتح مساحات دفاعية كما حدث في الهدف الأول للمنتخب السويسري يوم الجمعة، لكن بديله جوشا فاغنومان لم يكن أفضل منه ضد غانا، بل تسبب في هدف التعادل. أو أن أنجيلو ستيلر غاب في البداية عن التشكيلة ولم يتم ترشيحه إلا بسبب غياب بافلوفيتش وفيليكس نميشا، لكنه لم يبرع في التألق في التشكيلة الأساسية في المرتين، واكتفى بأداء متين على الأكثر. 

    ما تبقى هو فوزان، يبعثان، من الناحية الرياضية البحتة وببعض التحفظات - التي ليست مستعصية - على الأمل في تحقيق نتائج ناجحة أخيرًا في كأس العالم. 

    وإذا لم تنجح هذه الحسابات، فإن برميل البارود الذي يجلس عليه ناجلسمان، والذي عززه بنفسه بلا شك، سينفجر على أي حال. لكن استمرار حنكة مدرب المنتخب الألماني قد يخفف من حدة الموقف - ويجلب أيضاً إلى المشجعين المذكورين الحماس المؤلم الذي افتقدوه في كأس العالم. 

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    منتخب ألمانيا: المباريات الودية القادمة للمنتخب الألماني قبل كأس العالم

    التاريخالوقتالخصمالمكان
    31 مايو20:45فنلنداماينز، ألمانيا
    6 يونيو20:30الولايات المتحدةشيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية