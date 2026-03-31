لا شك أن هذا لن يعجب أي مشجع للمنتخب الألماني! التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها يوليان ناجلسمان تتأكد صحتها

وقد رد وولتميد على ثقة ناجلسمان بأداء مثير للإعجاب. أما أونداف، فقد دخل الملعب بعد الاستراحة ليحل محل كاي هافرتز الذي قدم أداءً قوياً مرة أخرى، والذي يرى بعض المشجعين أنه يجب أن يأتي خلف أونداف في الترتيب بسبب فترة إصابته الطويلة. وكان دخول أونداف قد طُلب بالفعل في الشوط الأول من خلال هتافات لا يمكن تجاهلها من المشجعين الألمان الحاضرين في شتوتغارت، موطنه الثاني.

لكن ناجلسمان برر قراره بعدم إشراك أونداف في التشكيلة الأساسية قبل المباراة في مقابلة مع قناة ARD مرة أخرى بأن أونداف "لاعب إنهاء" ويظهر أفضل ما لديه "عندما يكون الخصم متعبًا بالفعل. فقد تضيع قدراته بعض الشيء عندما يضطر إلى بذل مجهود كبير في المباراة". كما أنه إذا تراجع عن قراره، فقد "يفقد مصداقيته". وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، سجل أونداف هدف الفوز 2-1 وسط هتافات جنونية من المشجعين. لذا، قد يكون الرأي السائد الآن: أونداف أثبت نفسه أمام ناجلسمان!

لكن هذا لا يتطابق تمامًا مع الواقع - وقد لا يعجب ذلك بعض المشجعين المنتقدين. فقد أكد أونداف تقييم ناجلسمان له منذ اللحظة الأولى التي دخل فيها الملعب. في شوط واحد، لمس أونداف الكرة 13 مرة فقط، وأخطأ في تمريرتين، وخسر صراعين. لم ينجح المهاجم، الذي لم يندمج جيدًا في المباراة، إلا في أداء مهمته كمسدد للأهداف ببراعة. بعد ذلك، صرح بأنه يعرف دوره بعد "محادثة مع مدرب المنتخب الوطني"، لكن هذا الدور "قد يتغير ربما بسبب أهداف كهذه".

لكن ناجلسمان نفسه أوضح بعد ذلك أن هذا "على الأرجح" لن يتغير. ولذلك، عندما سُئل مرة أخرى عن الدور، أجاب بوجه جاد: "هذا غير مرجح، فأنا لا أجري محادثات حول الأدوار من أجل مارس، بل من أجل كأس العالم". وإنداف يدرك ذلك أيضًا بفضل التواصل الواضح داخل فريق الاتحاد الألماني لكرة القدم، كما أضاف بعد أن أعرب عن أمله: "أنا أقبل ذلك." في الواقع، سجل إنداف معظم أهدافه (16 من 23) لصالح في إف بي في الشوط الثاني، وهو ما دعم تبرير ناجلسمان السابق.

ومع ذلك، كانت تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة غير موفقة مرة أخرى، حيث أشار إلى أن أونداف سيضع نفسه تحت الضغط برغبته في الحصول على مكان أساسي: "من هذا المنطلق، لا بأس بالنسبة لي، طالما أنه يبدأ في تسجيل أهداف أقل. إذا كان يتعامل مع الأمر بشكل جيد، فيمكنه القيام بذلك."