لا تنسوهم من دعائكم | عبدالله الشريدة .. نصيحة نجوم النصر قادته إلى الهلال قبل أن تتحول تجربته إلى "موت بالبطيء"!

وقفة لمنح من رحلوا عن عالمنا بعض من حقهم علينا..

"لا تنسانا من دعوة في ساعة الإفطار" .. جملة نسمعها ونرددها كثيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والإحسان واستجابة الدعوات.

لكن هناك من رحل عن عالمنا، وربما ذهبت سيرتهم مع ضغوطات الحالية رغم ما قدموه طوال مسيرتهم في عالم الساحرة المستديرة، لذا نحن في موقع "جول" نطلق سلسلة "لا تنسوهم من دعائكم"، خلال شهر رمضان، لنعيد ذكرى من فارقوا الحياة.

وفي الحلقة الثالثة من سلسلتنا، ضيفنا هو الراحل "عبدالله الشريدة"؛ نجم الهلال والقادسية والمنتخب السعودي الأسبق..

  • يوم الوفاة

    لعل نهايته تكون مثالًا على حسن الختام ومنها إلى جنة الخلد – بمشيئة الله – فقد رحل عبدالله الشريدة عن عالمنا بعد انتهائه من أداء صلاة المغرب.

    في السابع من أكتوبر 2019، صُدم الشارع الرياضي السعودي بنبأ وفاة الشريدة عن عمر يناهز 50 عامًا، بشكل مفاجئ.

    بحسب ما قيل حينها، فقد أدى الشريدة صلاة المغرب، وبعد الانتهاء منها، وبينما كان في سيارته، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، تُوفي على إثرها.

  • قصة اسمه الطريفة الذي أغضب والده

    على مدار سنوات في الملاعب، لم يكن يعلم البعض أن عبدالله شريدة هو شقيق اللاعب السابق وجدي مبارك، نظرًا لعدم تطابق اسمهما.

    عدم التشابه هذا تسبب في غضب والده منه ذات مرة، بحسب ما قص الشريدة من قبل، موضحًا استغراب الأب "مبارك" من عدم وضع اسمه بجانب عبدالله.

    فيما كان من نجم الهلال الأسبق إلا أن رد: "وجدي أخذ اسمك، وأنا أخذت اسم جدي، ليكون اسمك واسم والدك معنا"، ومن هنا بدأ في تقبل الأمر.

  • قصة انتقاله إلى الهلال .. ونصيحة نصراويين

    بدأ النجم الراحل مسيرته الكروية في نادي القادسية من البراعم وصولًا للفريق الأول في 1987، حيث حقق ثلاث بطولات معه.

    وبعد بروزه مع القادسية، حاول الهلال التعاقد معه في عام 1993، لكن رُفض الأمر نهائيًا من قِبل ناديه، نظرًا لأهمية في الفريق.

    كرر الزعيم محاولته مرة أخرى بعدها بعامين، وهنا إبداء الشريدة نفسه رغبته في الرحيل كان عاملًا حاسمًا في حسم الصفقة، وإن كان قد سبب أزمة في مجلس إدارة القادسية في ظل معارضة البعض للاستغناء عنه، على رأسهم في البداية الرئيس عبدالعزيز الحوطي قبل أن يسانده بعد ذلك.

    لكن اشترط الحوطي أن يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارته، لمعرفة آراء الجميع، ووقتها عرض الأعضاء تحقيق مطالب عبدالله الشريدة مقابل البقاء في القادسية، فأوضح: "أريد منزلي أو فيلا لأسرتي"، إلا أن تسويف الأمر لمدة عام من قبل الأعضاء دفعه لرفض البقاء.

    ورغم مساندة الحوطي له لتحقيق رغبته واستسلام الأعضاء لتمسكه بالرحيل إلا أنه اضطر في الأخير للاستغناء عن 200 ألف ريال من مستحقاته المالية لدى نادي القادسية، لتسهيل الصفقة.

    المفاجأة الأكبر وسط كل ذلك، أن الشريدة حظى باهتمام في نفس الفترة من قبل نادي النصر، لكن عند استشارة بعض أصدقائه من لاعبي العالمي، نصحوه بالانتقال إلى الهلال، موضحًا الراحل: "أكثر من لاعب منهم أصر بعدم انتقالي للنصر، قائلين إن الهلال أفضل لي. نصحوني بإخلاص لمعزتي لديهم، إذ رأوا أن بروزي سيكون أفضل في الهلال"، إلا أنه رفض ذكر أسمائهم في ظهوره عبر برنامج "وينك".

    والنتيجة أنه أصبح ثان أكثر لاعب سعودي تحقيقًا للبطولات في التاريخ بعد الأسطورة محمد الشلهوب برصيد 29 لقب، حققها مع القادسية والهلال وقطر.

    وبخلاف تلك البطولات، شارك الراحل مع المنتخب السعودي في عدة مناسبات كبرى ككأس القارات 1992، كأس أمم آسيا اليابان 1992، وتصفيات كأس العالم عامي 1998 و2002، قبل أن يعتزل نهائيًا في عام 2005.

  • إصابته التي خلعت القلوب

    الراحل عبدالله الشريدة كان هو صاحب الكرة الذي أصابت أسطورة النصر ماجد عبدالله بـ"بلع لسان" في إحدى الديربيات، لكن هو نفسه كان بطل لواقعة "خلعت قلوب الجماهير"، في لقاء آخر أمام العالمي..

    الواقعة تعود لعام 1417 هجريًا في مواجهة الهلال والنصر بإياب المربع الذهبي للدوري، إذ شعر الشريدة وقتها بحالة "غير طبيعية" - يقصد كان عصبيًا بشكل مبالغ به - على نجم النصر آنذاك أوهين كيندي، بحسب ما أوضح في تصريحات عقب الحادث.

    وفي صراع على كرة هوائية بين الشريدة وكيندي، وجه الأخير ضربة كوع في وجه الأول، أصابته بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، في حالة كانت أشبه بشخص تعرض لحادث مروري قوي، وليس مصاب في مباراة كرة قدم، قبل أن ينجو بتدخل جراحي، استأنف بعده مسيرته الكروية بشكل طبيعي.

  • معاناته قبل الاعتزال .. أشبه بـ"موت بالبطيء"

    رغم أنه واحد من أكثر اللاعبين تحقيقًا للبطولات في تاريخ الكرة السعودية – كما ذكرنا سلفًا – إلا أن هذا لم يمنع معاناته في السنوات الأخيرة قبل الاعتزال.

    إحدى الصحف التي رصدت تلك المعاناة كانت "الجزيرة"، التي نشرت مقالًا بعنوان "لك الله .. يا شريدة"، في يوليو 2002.

    وقد ذُكر في جزء هذا المقال: "تفاوتت الأسباب التي حملت خسارة الهلال لبطولة السوبر الأخيرة.. فإذا كان سوء الاستعداد هو أهمها فإن هناك من طرح أيضاً أسباباً إضافية للخسارة.. حتى انه وصف هذه البطولة ببطولة «النوايا السيئة»!.. وقال إن خسارة الهلال للبطولة هي «عقوبة»!.. نتيجة للظلم والممارسات والمعاملة غير اللائقة التي عومل بها اللاعب المخلص والمتفاني «عبدالله الشريدة»..

    وبالفعل فما يحصل لهذا اللاعب المخلص.. هو سلسلة من التطفيش.. و«الموت البطيء» لانهاء حياته الرياضية.. وهذا اللاعب لم يصل لتلك الحالة المؤسفة من سوء المعاملة إلا بسبب اخلاصه وتفانيه في خدمة الهلال بدون مساومات و«لي ذراع» كما يفعل غيره..

    وما تعرض له الشريدة في الآونة الأخيرة منذ نهاية الموسم المنصرم وإلى بطولة السوبر.. كشف انه مستهدف بشكل متعمد ومقصود وليس في الأمر أي عفوية أو مصادفة.. فقد استبعد عن نهائيات كأس آسيا بقطر.. بحجة انه «ضحك» مع خليل في التمرين!.. «لماذا لم يستبعد خليل أم ان الفريق بحاجته؟».. ثم استبعد عن نهائي كأس الدوري.. والآن يستبعد نهائياً عن قائمة مباراة السوبر.. ويدخل بدلاً عنه لاعبون عاديون.. والطريف انه لم يستبعد عن مباراة الذهاب الصعبة.. واعتقد ان من استبعده عن مباراة الاياب كان «ضامناً»! فوز الهلال بالبطولة ويريد ان يحرمه من المكافأة!!.. ولكن ويا للأسف لم يخسر الشريدة بل خسر الفريق ككل..

    فيا ترى هل هؤلاء يعاقبون الشريدة لأنه من اللاعبين النادرين والذي لم يعرف عنه طوال سبعة أعوام أمضاها مع الهلال أن تخلف أو تأخر عن تمرين أو مباراة!؟

    أم هم يعاقبونه لأنه الوحيد الذي لم يعرف عنه انه صنع أو تسبب بمشكلة في الفريق وكان مثالاً نادراً للانضباط والالتزام!؟

    أم يعاقبونه لأنه وقَّع للهلال «على بياض».. في حين ان من ترعرعوا في الهلال منذ كانوا أشبالاً.. لا يوقعون إلا بعد ان «يقبضوا» أو على الأقل «يضمنوا» مبالغ في خانة الملايين!؟..

    هل يعاقبونه لأنه أتى في وقت حرج وساهم في «ردم» ثغرة في متوسط الدفاع عانى منها الهلال طويلاً عقب اعتزال النعيمة.. وأبلى بلاء منقطع النظير في سد هذا الفراغ.. حتى صُنفت صفقة الشريدة إحدى أفضل الصفقات التي عقدها الهلال؟". (لقراءة المقال كاملًا من هنا)

  • سيرته جلبت الهجوم لسامي الجابر

    كما ذكرنا، فقد رحل عبدالله الشريدة عن عالمنا في عام 2019، إلا أن ذكر اسمه في 2025، تسبب في هجوم كبير على أسطورة الهلال وزميله السابق سامي الجابر..

    الجابر استعان باسم الشريدة في انتقاده للإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني الحالي للهلال، إذ قال تعبيرًا عن غضبه من طريقته الدفاعية: "كنت انتظر منه الدفع بالراحل عبدالله الشريدة من كثرة المدافعين الذين دفع بهم".

    الاستعانة بنجم راحل للسخرية من طريقة إنزاجي، دفعت عدد من الإعلاميين لتوجيه انتقاداتهم للجابر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب دباس الدوسري: "سامي ليتك تركت عبدالله الشريدة – رحمه الله رحمة واسعة – في قبره وضربت المثل بغيره. لو قلت اسم الكابتن صالح النعيمة مثلًا لكان أسلم لك وأقوى لرأيك".

    كذلك كتب حامد القرني: "خطأ كبير من سامي ولو ذكر اسم علي البليهي على سبيل المثال لكان أفضل ورحم الله عبدالله الشريدة وكل موتى المسلمين".

  • فيديوهات قديمة لعبدالله الشريدة

    في الختام، دعونا نغوص في رحلة "بالفيديو" في عالم عبدالله الشريدة، نستعيد به بعض لقطاته في الملاعب  وخارجها..

