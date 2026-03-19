"لا تنجرفوا في الحماس" - فيرجيل فان ديك يوجه تحذيرًا إلى لاعبي ليفربول بعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
دعوة فان ديك إلى الثبات
وأشار إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه ليفربول لا يزال يتمثل في تقديم هذا المستوى المتميز أسبوعياً، خاصة وأن الفريق عانى مؤخراً من نتائج متفاوتة، بما في ذلك التعادل 1-1 مع توتنهام والهزيمة 2-1 أمام ولفرهامبتون. وعلى الرغم من قلب الفريق تأخره 1-0 في مباراة الذهاب بفوزه الساحق 4-0 على غالطة سراي، ليتأهل بذلك إلى ربع النهائي لمواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان، إلا أن فان ديك ظل حذراً.
وقال فان ديك: "كان هناك الكثير على المحك، وهذا كان واضحاً جداً، لذا كان علينا أن نظهر مدى رغبتنا في الفوز". "أعتقد أننا لعبنا مباريات جيدة في بعض الأحيان، لكن ليس بشكل منتظم، وكان ذلك محبطاً لنا جميعاً. الأمر صعب للغاية، لكن هذا هو أصعب شيء في الحياة، أن تفعل ذلك كل ثلاثة أو أربعة أيام".
السعي لتحقيق إنجازات المواسم السابقة
ينبع حذر القائد من موسم شهد تقلبات في الأداء، حيث يحتل ليفربول حالياً المركز الخامس ويكافح من أجل حجز مكان ضمن المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويؤكد الهولندي أن المهمة لم تنتهِ بعد. وأوضح قائلاً: "هذا ما نسعى إليه، وهذا ما حققناه العام الماضي، وهذا ما نحاول الوصول إليه، لكنك تحتاج إلى عدة عوامل لتسير الأمور في صالحك، ونحن الآن لا ننجرف في التفاؤل". "لقد قدمنا أداءً جيداً هذا الموسم، لكننا لم نتمكن من الاستفادة منه في المرة التالية".
جبهة موحدة في أنفيلد
سلط فان ديك الضوء على العلاقة التكافلية بين اللاعبين والجماهير، مشددًا على "الجبهة الموحدة" التي خضعت للاختبار مؤخرًا. فقد تعرض لاعبو ليفربول لصيحات استهجان ملحوظة عند مغادرتهم الملعب بعد أن استقبلوا هدفًا آخر مكلفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام توتنهام يوم الأحد، وهو اليوم الذي اعترف فيه دومينيك زوبوسلاي بأن أداء الفريق تأثر بمغادرة المشجعين للملعب مبكرًا.
بينما يرفض آرني سلوت أن يكون الإحباط موجهاً إليه بشكل مباشر، يظل فان ديك مركزاً على الجهد الجماعي. وأضاف: "يمكن للجماهير أن تقول على الأرجح إننا إذا قدمنا هذا الأداء كل أسبوع، فلن تكون هناك مشكلة، ويمكننا أن نقول إن الجماهير إذا قدمت هذا الدعم كل ثلاثة أو أربعة أيام، فلن تكون هناك مشكلة أيضاً. الأمر يتعلق بالعمل معاً".
تحمل مسؤولية الشارة
أبدى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا صراحةً بشأن أوجه القصور التي عانى منها الفريق على الصعيد المحلي في موسم شهد خروج ليفربول بالفعل من كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الرابع. وفي الوقت الذي يكافح فيه الفريق لتأمين مقعد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، تلوح في الأفق مباراة صعبة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، مما يثير مخاوف من موسم خالٍ من الألقاب بعد عام واحد فقط من فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. "بصفتنا لاعبين، نتحمل المسؤولية الكاملة عن الكثير من الأداء عندما لا نكون جيدين بما يكفي"، اعترف فان ديك. "الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو الاستمرار، ومحاولة التحسن، وفي كل مرة نخرج فيها إلى الملعب، تمثيل الشارة بأفضل طريقة ممكنة".
