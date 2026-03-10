تتجه الأنظار إلى ملعب سانتياغو برنابيو حيث يستعد مانشستر سيتي وريال مدريد لخوض مباراة الذهاب الحاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. بينما يدخل مانشستر سيتي المباراة بعد تسع انتصارات وتعادلين في آخر 11 مباراة، أعرب جوارديولا عن قلقه بشأن مخاطر مثل هذه المباراة المهمة، مشدداً على الأعباء النفسية التي ينطوي عليها مواجهة النادي الأكثر نجاحاً في البطولة على أرضه.

خلال حديثه قبل المباراة، حث غوارديولا لاعبيه على البقاء على أسلوبهم الأصيل رغم الضغط. "حاولوا أن تكونوا على طبيعتكم. حاولوا مواجهة الخصم ولا تهتموا كثيرًا بالعواقب"، قال جوارديولا للصحفيين. "إذا خرجنا من البطولة، فهنئوا ريال مدريد، ولكن على الأقل كونوا أنفسكم. هذا هو دائمًا ما يقلقني في المباريات الكبرى في مارس وأبريل. أحيانًا يكون ذلك غير ممكن لأن الخصم قوي أو لا يمكنك فرض ما تريد، ولكن على الأقل حاولوا. العبوا أفضل من الخصم".

وأشار أيضًا إلى الفروق التكتيكية الدقيقة التي غالبًا ما تحدد نتيجة هذه المباريات النخبوية: "هناك الكثير من العوامل. اليوم، تعتبر الكرات الثابتة سلاحًا قويًا، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن العبوا بشكل أفضل من الخصم. أحيانًا لا تلعبون كثيرًا وتمرون، لكنني أحاول دائمًا أن أقول لا بأس".