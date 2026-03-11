لا بينا يعود للتحكيم بعد شهر من مباراة إنتر يوفنتوس: ماذا حدث؟

يعود فيديريكو لا بينا إلى التحكيم، وهو الحكم الذي كان بطلاً رغماً عنه في أكثر الحالات إثارة للجدل في الموسم: البطاقة الصفراء المزدوجة التي أدت إلى طرد بيير كالولو بسبب تظاهر أليساندرو باستوني في مباراة إنتر يوفنتوس 3-2 في 14 فبراير. بعد شهر من التوقف بسبب ذلك الخطأ الصاخب، الذي تسبب في طرد كالولو بدلاً من باستوني (الذي كان قد حصل على إنذار سابقاً) والذي لم يستطع VAR التدخل فيه وفقاً للبروتوكول، يعود لا بينا للتحكيم في الدوري الإيطالي.
تم تعيين لا بينا لتحكيم مباراة بيزا وكالياري، في الجولة 29 من الدوري الإيطالي، المقرر إجراؤها يوم الأحد 15 مارس الساعة 15:00. في النهاية، كلفت "قضية باستوني" لا بينا شهرًا من التوقف عن العمل.
بيزا – كالياري، التعيين
الحكم: لا بينا
المساعدون: بيرسيجلي – ترينكييري
الرابع: فورنو
VAR: باتيرنا
مساعد الحكم: كامبلوني