"لا أعرف ماذا أقول" - فيرجيل فان ديك يدلي بتصريح مثير للقلق بعد هزيمة ليفربول أمام برايتون
فان ديك يشكك في ثبات أداء ليفربول
لم يتردد المدافع الهولندي في التعبير عن غضبه بعد أن سجل داني ويلبيك ثنائية أدت إلى تعرض ليفربول لخسارته العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم صعب.
على الرغم من أن ميلوس كيركيز قلص الفارق بهدف للزوار، إلا أن فريق أرني سلوت لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل، مما ترك قائده يبحث عن إجابات في أعقاب نتيجة مخيبة للآمال أخرى.
وقال فان ديك للصحفيين: "رد فعلي الأولي هو الإحباط، أعتقد أنني كنت أكرر كلامي مؤخرًا". "هذه هي الحالة. لقد فوجئت أيضًا عندما كنت في ملعب التدريب أمس (الجمعة)، ولم أر سوى عدد اللاعبين الذين رأيتهم، لكن هذه هي الحالة، لذا نعم، الأمر صعب".
وأضاف: "اسمعوا، لا أعرف ماذا أقول - لقد قلت نفس الشيء خلال الأشهر الماضية. لا يمكننا البناء على الأداء الجيد. هذا شيء يجب أن يتغير إذا أردنا تحقيق ما نسعى إليه، وهو اللعب في دوري أبطال أوروبا".
آمال الفرق الخمسة الأولى معلقة بخيط رفيع
يعاني ليفربول مؤخرًا من سلسلة نتائج سيئة، حيث حصد نقطة واحدة فقط من مبارياته ضد ولفرهامبتون وتوتنهام وبرايتون. وحذر المدافع المخضرم من أن الفريق يجب أن يتحمل المسؤولية الجماعية عن تدهور مستواه إذا أراد أن يحافظ على أي أمل في إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى والعودة إلى مسابقة الأندية الأوروبية الكبرى الموسم المقبل.
وأضاف القائد: "نحن نبذل قصارى جهدنا. نحاول تغيير الوضع ونأمل أن نخرج من هذه الأزمة، لكن الأمور لا تبدو كذلك في الوقت الحالي".
"لقد سُئلت هذا السؤال (ما هي المشكلة) مرات عديدة هذا الموسم ولم يحدث شيء بعد. الأمر يعود إلينا، لذا علينا أن نفعل ذلك كلاعبين، كمجموعة. إذا غيرنا ذلك، فمن الواضح أننا يمكن أن نكون قوة خطيرة للغاية طوال الموسم. لكن في الوقت الحالي، نحن لسنا كذلك".
أزمة الإصابات تتفاقم في أنفيلد
ازدادت صعوبة المهمة التي يواجهها ليفربول بسبب تزايد قائمة المصابين التي تضم بالفعل محمد صلاح وأليسون بيكر وألكسندر إيساك. وتلقى «الريدز» ضربة أخرى في ملعب «أميكس» عندما اضطر هداف الفريق هوجو إكيتيكي إلى الخروج مبكراً بسبب إصابة في الساق إثر اصطدامه بجيمس ميلنر، النجم السابق المحبوب في أنفيلد.
وقال فان ديك: "عندما خرج هوغو ونظرت إلى الفريق، لم يكن هناك الكثير من التوغل من الخلف". "لا يوجد الكثير في ذلك الجانب. لم تكن تلك هي السبب في خسارتنا، لكنها غيرت طريقة لعبنا قليلاً. عندما أجرى المدرب تغييرات، تغير التشكيل وتغيرت المراكز، ومن ثم أصبحت هناك متطلبات مختلفة. إنها مزيج من كل شيء، لكن الحقيقة هي أننا لم نتمكن من البناء على الأداء الجيد الذي قدمناه في منتصف الأسبوع".
فان ديك يتطلع إلى المستقبل
مع اقتراب فترة التوقف الدولية، يتوجه فان ديك لتمثيل منتخب هولندا، لكن تفكيره لا يزال منصبًا على "دائرة" الهزائم التي تعاني منها فريقه في ميرسيسايد. وأعرب عن أسفه تجاه المشجعين الذين سافروا لمشاهدة فريقهم وهو يكافح من أجل استعادة توازنه خلال موسم صعب تحت قيادة آرني سلوت. واختتم قائلاً: "أشعر بالإحباط أيضاً من أجل المشجعين. لقد سافروا كل هذه المسافة إلى هنا، مبكراً، لدعمنا، ولم نتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة مرة أخرى. لذا، فإن الأمر صعب".
"لقد حدث هذا مرات عديدة، وإذا استمر الأمر على هذا النحو، فلن تكون هناك فرصة للنجاح. إذا كانت هناك فرصة، فأنا دائمًا واثق، لكن علينا أن نقدم أداءً أفضل بالطبع. وإذا لم نفعل ذلك، فسيكون الأمر صعبًا للغاية. أمامنا سبع مباريات أخرى، وهي مباريات صعبة أيضًا، لذا يجب أن تتغير الأمور حتى نستحق ذلك أيضًا".
