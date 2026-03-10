Getty Images Sport
"لا أعرف لماذا ما زلت هنا!" - ماوريتسيو ساري يلمح إلى رحيله الوشيك بعد أن انتقد المدرب مجلس إدارة لاتسيو بسبب الوضع "المحبط" وانتقد عمليات البيع في يناير
ساري ينفجر بعد فوز ساسولو
أثار ساري شكوكًا كبيرة حول مستقبله في لاتسيو على الرغم من فوزه الدرامي 2-1 على ساسولو مساء الاثنين. في حين أن هدف الفوز في الدقيقة 92 عادة ما يثير احتفالات صاخبة، إلا أن الأجواء في ملعب أوليمبيكو كانت شبه صامتة. وجه المدرب المخضرم انتقاداته الحادة إلى الرئيس كلاوديو لوتيتو وإدارة النادي بسبب قراراتهم الأخيرة.
وصل التوتر بين المدرب والمديرين إلى ذروته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث بدا أنه نادم بشدة على قراره بالبقاء. في مواجهة الصعوبات المستمرة ومقاطعة الجماهير، أعرب المدرب عن إحباطه ودعا مجلس إدارة النادي إلى اتخاذ إجراءات، حيث لا يزال يشعر بالضغط.
غضب بسبب انتقال مانداس
أحد الأسباب الرئيسية لغضب المدير الفني كان النشاط المربك للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتحديداً الرحيل المفاجئ للحارس كريستوس مانداس. مع غياب الحارس الأساسي إيفان بروفيدل بسبب إصابة خطيرة، كان المدير الفني غاضباً للغاية لأن بديله الموثوق به سُمح له بالانضمام إلى بورنموث في صفقة إعارة أولية، مما أجبره على الاعتماد على إيدواردو موتا البالغ من العمر 21 عاماً.
كان ساري صريحًا للغاية في تقييمه لاستراتيجية الانتقالات التي اتبعتها الإدارة، ورفض إخفاء إحباطه الشديد. وقال: "كنت أختلف تمامًا مع بيع مانداس. بروفيدل غير متاح الآن، وقد وصل شاب صغير. بالطبع، لديه مزايا. سنراها على أرض الملعب، ولكن كلما قللت من التحدث معه، قللت من الضغط عليه".
مشاهد محزنة في أوليمبيكو
كما انتقد المدرب السابق لتشيلسي الأجواء الكئيبة في ملعب أوليمبيكو، الذي كان شبه خالٍ من الجماهير التي واصلت احتجاجها على قيادة لوتو. على الرغم من الدراما التي شهدها الملعب في الدقائق الأخيرة، كان الصمت في المدرجات مدوياً، حيث حضر حوالي 5000 متفرج فقط هذه المباراة الحاسمة في الملعب الضخم الذي يتسع لـ 70 ألف متفرج.
وأعرب عن أسفه للوضع الصعب، وأشاد بفريقه قبل أن يطالب مالكي النادي باتخاذ إجراءات. وقال: "هذا فريق قادر على إيجاد العقلية الصحيحة؛ نحن نخطئ أحيانًا، لكن ليس كثيرًا". "كان مشهدًا حزينًا ومحبطًا ومثبطًا للهمم. اللعب في ملعب فارغ أمر محبط، لكن اللاعبين تفاعلوا جيدًا رغم الظروف. أعتقد أن الوقت قد حان لكي يتخذ النادي إجراءات".
تلميح إلى رحيل وشيك
أكثر التعليقات إثارة للقلق بالنسبة لمشجعي لاتسيو جاءت عندما تطرق المدرب الرئيسي إلى وضعه الهش، وحث الإدارة بشدة على حل هذا الصراع المرير. "أعتقد أن النادي بحاجة إلى اتخاذ بعض المبادرات لإعادتهم لأن هذا الوضع أصبح صعبًا للغاية بالنسبة لنا"، أكد. "أنا لست مديرًا، لكن هذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة، لذا فهم يعرفون أكثر مني. سيعرفون أفضل مني كيف وأين يتدخلون".
بعد أن ذكر سابقًا ولاءه الشديد للجماهير كسبب رئيسي لبقائه، يبدو الآن وكأنه رجل وصل إلى نهاية طاقته. "منذ يونيو وأنا أقول إنني بقيت من أجل مشجعي لاتسيو"، اعترف. "والآن لا أعرف حتى أنا لماذا بقيت. يجب فعل شيء ما، وبالتأكيد ليس من قبلي: لا أعرف حتى لماذا ما زلت هنا".
