Tim Ursinus

"لا أعرف كيف تمكنت من ذلك": نجم لعبة السهام لوك ليتلر يحقق عودة مذهلة بعد أن أهدر خصمه في النهائي خمس فرص حاسمة

في الدوري الممتاز للسهام، نجح النجم لوك ليتلر في تحقيق عودة مذهلة لم يكن يعتقد أنه بإمكانه تحقيقها.

استطاع بطل العالم مرتين أن يقلب تأخره بنتيجة 0-5 أمام جيروين برايس في المباراة النهائية التي أقيمت في دبلن، ليحقق بذلك فوزه الثاني هذا الموسم.

  • "لا أعرف كيف تمكنت من تحقيق ذلك"، قال الشاب الإنجليزي بعد المباراة في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، مضيفًا: "فزت بالجولة الأولى واستمتعت قليلاً. ثم سددت 180 نقطة، لكن جيزي (جيروين برايس؛ ملاحظة المحرر) استهدف المربع العلوي، لذا بدأت ألوح [للجماهير] بالوداع".

    أهدر "آيسمان" ما مجموعه خمس (!) رميات حاسمة على الـ20 المزدوجة، بينما استغل ليتلر فرصته غير المتوقعة ببرودة تامة وتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب بفضل النقاط الخمس التي حصل عليها (16 نقطة). يتصدر الترتيب جوني كلايتون (19)، الذي خسر أمام لوك همفريز في افتتاح الجولة السابعة. في حين لا يزال جوش روك ينتظر نقطته الأولى، بعد أن تعرض لخسارة ساحقة (0:6) على يد برايس في ربع النهائي.

    لعبة السهام: "هذا لا يحدث كثيرًا لجيروين برايس"

    كان انهيار اللاعب الويلزي في المباراة النهائية أمراً مثيراً للدهشة بشكل أكبر نظراً للياقة البدنية الجيدة التي كان يتمتع بها في ذلك اليوم. "هذا لا يحدث كثيراً لـ جيروين برايس. هذا هو الحال ببساطة"، أوضح واين ماردل وهو في حالة من الذهول. وأضاف الخبير في قناة سكاي: "إنه أمر لا يمكن التنبؤ به، إنه شكل قصير لا يمكن التنبؤ به، ويمكنك أن ترى أن لوك استمتع بالفوز به."

    في غضون ذلك، غاب نائب بطل العالم جيان فان فين عن الدوري الممتاز في دبلن بسبب حصوات في الكلى. بدأت الآلام صباح الأحد وتفاقمت بشكل ملحوظ بعد ذلك. "أنا في المستشفى منذ صباح أمس وآمل أن أتمكن من العودة إلى المنزل اليوم أو غدًا"، كتب على إنستغرام يوم الخميس.

  • الدوري الإنجليزي الممتاز للسهام: الترتيب بعد سبع جولات

    المركزالاسمالانتصاراتالنقاط
    1جوني كلايتون219
    2لوك ليتلر216
    3جيروين برايس112
    4لوك همفريز011
    5مايكل فان جيروين110
    6جيان فان فين09
    7ستيفن بونتينغ17
    8جوش روك00