"لا أعرف كيف تمكنت من ذلك": نجم لعبة السهام لوك ليتلر يحقق عودة مذهلة بعد أن أهدر خصمه في النهائي خمس فرص حاسمة

"لا أعرف كيف تمكنت من تحقيق ذلك"، قال الشاب الإنجليزي بعد المباراة في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، مضيفًا: "فزت بالجولة الأولى واستمتعت قليلاً. ثم سددت 180 نقطة، لكن جيزي (جيروين برايس؛ ملاحظة المحرر) استهدف المربع العلوي، لذا بدأت ألوح [للجماهير] بالوداع".

أهدر "آيسمان" ما مجموعه خمس (!) رميات حاسمة على الـ20 المزدوجة، بينما استغل ليتلر فرصته غير المتوقعة ببرودة تامة وتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب بفضل النقاط الخمس التي حصل عليها (16 نقطة). يتصدر الترتيب جوني كلايتون (19)، الذي خسر أمام لوك همفريز في افتتاح الجولة السابعة. في حين لا يزال جوش روك ينتظر نقطته الأولى، بعد أن تعرض لخسارة ساحقة (0:6) على يد برايس في ربع النهائي.