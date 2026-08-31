اعترف تشابي ألونسو، المدير الفني لتشيلسي، بأن الثنائي إنزو فرنانديز وبيدرو نيتو قد يرحلان عن ملعب ستامفورد بريدج قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم الثلاثاء. وغاب فرنانديز بشكل ملحوظ عن فوز "البلوز" الأخير على برايتون، في الوقت الذي يستعد فيه مانشستر سيتي لتقديم عرض قياسي بريطاني ضخم لضم لاعب الوسط الأرجنتيني.
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"لا أضمن أي شيء".. تشابي ألونسو يصدم جماهير تشيلسي بتحديث مفاجئ عن مستقبل فرنانديز ونيتو
ألونسو يستبعد فرنانديز مجددا من أجل الفوز على برايتون
حافظ تشيلسي على بدايته المثالية في حملته بالدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مثير بنتيجة 4-3 على برايتون، لكن الأضواء تظل مسلطة بقوة على نشاط النادي في سوق الانتقالات. واختار ألونسو استبعاد فرنانديز من قائمة المباراة للمواجهة الثانية على التوالي، وذلك عقب غياب مماثل عن مباراة لوتون في كأس كاراباو منتصف الأسبوع.
وتشير التقارير إلى أن لاعب الوسط الأرجنتيني قد توصل إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع مانشستر سيتي، بينما يُفهم أن تشيلسي يطالب بحزمة مالية مذهلة تبلغ 130 مليون جنيه إسترليني -في صفقة قياسية بريطانية- للسماح لنجم خط وسطه بالرحيل.
ومع ذلك، فإن أي خطوة لانتقال اللاعب ستعتمد أيضا على تأمين تشيلسي لبديل مناسب. ويتوقع "البلوز" إبرام المزيد من الصفقات، حيث أفادت التقارير بتوصل النادي لاتفاق مع لامين كامارا، لاعب وسط موناكو، استعدادا للرحيل المحتمل لفرنانديز.
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ألونسو يوضح قرارات الانتقالات المتأخرة
وعند سؤاله عن استبعاد فرنانديز من القائمة، شدد ألونسو على أن القرار اتُخذ بناءً على مصلحة الفريق بالدرجة الأولى. واعترف مدرب تشيلسي بحالة عدم اليقين التي تحيط بالأيام المقبلة، لكنه أبدى ثقته في قدرة ناديه على التعامل مع أي أحداث درامية في اللحظات الأخيرة.
وأوضح ألونسو للصحفيين: "سنرى ما سيحدث. نحن نريد الأفضل للفريق ولهذا السبب اتخذنا القرار [باستبعاد فرنانديز] أمام لوتون واليوم. أي شيء قد يحدث قبل مساء الثلاثاء، يجب أن نكون مستعدين لما سيتطور. لسنا متأكدين، لكننا نستعد لكافة السيناريوهات".
وعلى الرغم من اقتراب الموعد النهائي، يظل التكتيكي الإسباني واثقا من أن قائمته ستكون جاهزة للموسم الطويل الذي ينتظرهم. وأضاف: "أنا واثق من أنه مهما حدث بدءا من يوم الأربعاء، سيكون لدينا فريق جيد بما يكفي للمنافسة في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز".
مستقبل نيتو لا يزال غامضا
في حين يبدو رحيل فرنانديز مرجحا بشكل متزايد، يجد بيدرو نيتو نفسه في موقف مشابه محفوف بالمخاطر. ويراقب العديد من المنافسين الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز الجناح البرتغالي، الذي تم توظيفه في دور غير مألوف كظهير جناح ضد برايتون.
ورغم التكهنات، قدم نيتو أداء بارزا، حيث تمكن من هز الشباك وشكل تهديدا مستمرا. وعند الضغط عليه لمعرفة ما إذا كان المهاجم سيبقى بالتأكيد في غرب لندن، رفض ألونسو تقديم أي وعود قاطعة.
واعترف ألونسو: "لا، في كرة القدم أنا لا أضمن أي شيء، ولا أي شخص. لكنني كنت سعيدا جدا بـ بيدرو. لقد أبلى بلاء حسنا، ولعب بطاقة كبيرة. سيكون مهما جدا للفريق طوال الموسم لأنه يمتلك صفات خاصة ومختلفة".
وتابع: "إنه يشكل تهديدا في مواقف واحد ضد واحد، ويهاجم المساحات بشكل جيد جدا، وهو قوي وتنافسي. أنا سعيد لأنه سجل، وكان قريبا جدا من تسجيل هدف آخر. أنا سعيد جدا بـ بيدرو".
- Getty Images Sport
اليوم الأخير يلوح في الأفق للبلوز
يواجه تشيلسي ساعات أخيرة محمومة في فترة الانتقالات، حيث يتنقل بين احتمالات رحيل لاعبين بمبالغ ضخمة ووصول آخرين في اللحظات الأخيرة. ومن المرجح أن يؤدي إتمام صفقة كامارا إلى تسريع انتقال فرنانديز المقترح إلى ملعب الاتحاد. وبمجرد انقضاء الموعد النهائي يوم الثلاثاء، سيحول ألونسو تركيزه بالكامل نحو المنافسات المحلية، آملا أن يتمكن فريقه بملامحه النهائية من الحفاظ على سلسلة انتصاراته بنسبة 100% في الدوري.
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