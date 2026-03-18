"لا أستطيع فهم ذلك!" نجم هانبورغ المهمش يهاجم المدرب ميرلين بولزين في مقابلة مثيرة للجدل

كما أنه لا يقبل الحجة القائلة بأنه، بصفته مهاجمًا كلاسيكيًا في منطقة الجزاء، لم يعد مناسبًا للنظام الذي يفضله بولزين في فريق هامبورغ. "لا، لا أستطيع أن أتفهم ذلك تمامًا. بالطبع لكل مدرب رؤيته الخاصة للعب. وقد سارت الأمور على ما يرام في كثير من الأحيان بدوني. أستطيع بشكل عام أن أدرك جيدًا أن هناك مباريات تتطلب مزايا أخرى. من ناحية أخرى، تمكنت في المباريات الثلاث التي كنت فيها ضمن التشكيلة الأساسية من إظهار بوضوح أنني أستطيع مساعدة الفريق بفضل أسلوب لعبتي"، أوضح غلاتزل، وأردف بشكل معبر: "أنا لا أجلس على مقاعد البدلاء لأنني لعبت بشكل سيئ!"

صرح بأنه لا يريد من خلال هذه المقابلة "إثارة المشاكل أو وضع نفسي فوق الفريق"، بل "فقط التعبير عن بعض الأمور وتوضيح موقفي". "الأهم" بالنسبة له هو الحفاظ على بقاء فريق هامبورغ في الدوري. لكنه لم يعد متفائلاً بشأن وضعه: "من غير المرجح أن تتغير الأمور بالنسبة لي 180 درجة مرة أخرى."

على الرغم من أن غلاتزل أشار إلى عقده الحالي الذي يستمر حتى عام 2027، إلا أنه أوضح أيضًا أنه سيودع نادي هامبورغ في الصيف بعد خمس سنوات، إذا لم يتغير وضعه. "لا أريد بأي حال من الأحوال أن أعيش مرة أخرى موقفًا مثل الذي عشته في الأشهر التسعة الماضية. هذا أمر مؤكد بالنسبة لي."