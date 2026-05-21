"لا أريد أن أكون جدًا يعمل كمدرب" .. إنريكي يعلن الموعد النهائي لاعتزاله التدريب

كان تأثير إنريكي أشد ما يكون داخل الفريق، حيث تبنى اللاعبون فلسفته الجماعية. وشكل هذا التحول الثقافي حجر الزاوية في هيمنة باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة، حيث تخلص الفريق من سمعته بالضعف في المباريات الأوروبية الكبرى، ليحل محلها جو أكثر صلابة وترابطًا يشبه الأسرة.
وقد أرجع الظهير الأيمن أشرف حكيمي الفضل في هذا التغيير إلى المدرب، قائلاً: "لقد غير كل شيء في باريس سان جيرمان، فقد اختلفت عقلية الجميع: نحن الآن فريق واحد، نلعب من أجل بعضنا البعض، ونجري من أجل بعضنا البعض، نحن عائلة واحدة".
كانت هذه الوحدة حيوية بينما يستعد النادي لنهائي قاري كبير آخر، مما يثبت أن أساليب إنريكي قد لاقت صدى عميقاً لدى المجموعة الحالية من اللاعبين.